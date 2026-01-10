Los oficios más particulares en el Ayuntamiento de Sevilla: ¿Cuánto cobra un sepulturero o un conductor de Bibliobús?

Un peón de oficios, un sepulturero o un profesor de banda de música. El Ayuntamiento de Sevilla destina casi el 20% de su presupuesto en las nóminas de más de 5.000 empleados. En concreto, más de 260 millones de euros se dedican a los sueldos que van desde el del propio alcalde de Sevilla hasta el de oficios tan singulares como el conductor del Bibliobús.

Este año, el total de lo presupuestado para las nóminas crece en unos 11 millones con respecto al del año anterior como consecuencia de la subida salarial de casi un 2% de la escala funcionarial. Entre los miles de empleados que conforman esta red de trabajadores municipales destacan oficios particulares como el del sepulturero, el de ayudante de sastre planchador, el profesor de banda de música o el del avisador de un teatro.

La escala de nóminas es de lo más irregular: el suelo más alto es el del secretario general del Pleno (casi 139.000 euros anuales) y el más bajo el de los obreros o subalternos (15.309,91 euros). En cuanto a los peones, hay un gran arsenal de distintos tipos de peones en la lista de sueldos: desde los peones de Vigilancia o Bomberos hasta los de Jardinería. Sus sueldos se mueven entre los 15.000 y otros 35.0000 anuales.

Hay oficios de lo más particulares como el ayudante de sastre planchador, que recibe anualmente 45.253, 20 euros o el peón sepulturero en el cementerio de San Fernando, que cobra 41.333 euros al año. También destaca el ayudante del horno crematorio, que suma 46.192 euros de nómina.

Algunos de los puestos más curiosos se encuentran en el sector cultural. En primer lugar, el Director de la Banda Municipal de Música, cuyo sueldo alcanza los 102.141 euros, una cifra superior a la del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. En este sentido, llama la atención el puesto del atrilero de la Banda Municipal, la persona encargada de la logística y el montaje de atriles y otros elementos en la agrupación musical. Su nómina llega a los 45.275, 62 euros.

En este línea también esta el profesor de la Banda de Música, en este caso su sueldo va desde los 55.000 euros hasta los 75.000 anuales.

El avisador es persona responsable de avisar a los actores cuándo deben salir a escena, así como de ayudarles con el texto si lo olvidan, al margen de otras tareas. El que trabaja en el Ayuntamiento de Sevilla percibe una remuneración de 46.275, 62 euros.

El conductor del Bibliobús, el mismo que en 2020 desapareció porque fue destinado al servicio de coches oficiales para concejales, tiene un sueldo de 33.217 euros. Se encarga de llevar libros a lugares donde no existen bibliotecas o se pretende fomentar la lectura, como aquellos barrios con las rentas per cápita más bajas.

Un técnico de alguna de las bibliotecas municipales tiene un salario de 55.917 euros y el técnico auxiliar de fotografía y reprografía percibe 39.287, 52 euros.

Los sueldos de los cargos políticos

Entre los más de 5.000 puestos de trabajo el grueso de los sueldos ronda entre los 40.000 y los 70.000 euros anuales. De los cuatro portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, el que ocupa el primer puesto es el máximo representante del PSOE, el exalcalde Antonio Muñoz, que ingresa anualmente 90.096,26 euros. Lo otros tres portavoces municipales de los partidos en el Pleno, como son los casos de Juan Bueno (PP), Cristina Peláez (Vox) e Ismael Sánchez (Con Podemos-IU) se quedan algo por detrás de lo que recibe el socialista y perciben 84.443,10 euros al año.