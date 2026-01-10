Los planes culturales para disfrutar de enero en Sevilla: del concierto de Bebe a la exposición de los Bécquer

Todavía quedan 20 días para que el primer mes del año llegue a su fin, aunque el invierno no ha hecho más que empezar. Los 10 grados que marcan en la calle son la excusa perfecta para pensar en planes culturales de interior y para ello, Sevilla es la ciudad idónea. Los planes son infinitos: desde el concierto de Bebe, la exposición dedicada a los Bécquer o la impresionante muestra del artista Kader Attia que recibe el nombre de El paraíso perdido.

Esta es la lista definitiva para no perderse las mejores citas culturales durante el mes de enero.

Bebe en concierto por sus 20 años de carrera

Tras veinte años del lanzamiento de temas tan escuchados como Ella, Malo o Con mis manos, la artista extremeña se reencuentra con su público sevillano después de más de un lustro sin subirse a los escenarios. Bebe celebra los 20 años de su disco debut con la gira Parafuera telarañas 20 años TOUR dentro de la programación del festival Insólito. El próximo 16 de enero se subirá al escenario de la Sala Pandora a las nueve de la noche para interpretar esas canciones que, por primera vez, mandaron al garete con todo el arte y sin ninguna vergüenza al patriarcado y al amor tóxico.

Lugar: Sala Pandora (C/ Gramil, 2)

Fecha: 16/01/2026

Entradas aquí.

Una exposición dedica a los Bécquer

El Museo de Bellas Artes de Sevilla abrió en diciembre una de sus propuestas más ambiciosas de los últimos años: Los Bécquer, un linaje de artistas, una exposición que reúne por primera vez más de 150 obras -entre óleos, acuarelas, dibujos, litografías, álbumes y libros- para reconstruir el legado visual de una de las familias más significativas del romanticismo español. La muestra podrá visitarse hasta el 15 de marzo de 2026.

La exposición se articulará en tres secciones: la primera, dedicada a los años de mayor difusión de la obra del precursor José Bécquer; la segunda, abarca la obra de su primo y discípulo Joaquín D. Bécquer, quien fijó y perfeccionó una pintura de costumbres y la última sección estará dedicada a los hermanos Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer y la década de 1860 en Sevilla y Madrid.

Lugar: Museo de Bellas Artes de Sevilla

Fecha: de martes a domingo hasta el 15 de marzo.

Entrada libre para visitantes de la Unión Europea.

Devoción y caridad en el Bellas Artes

Uno de los hitos culturales del año pasado fue la llegada al Museo de Bellas Artes de Sevilla de la exposición Arte y Misericordia. La Santa Caridad de Sevilla. Se trata de una exposición con las obras de la Iglesia del Señor San Jorge y del Hospital de la Santa Caridad. La muestra, abierta hasta la primavera de 2026, profundiza en el discurso iconográfico ideado por Miguel Mañara en torno a las obras de misericordia.

La exposición supone una oportunidad única para conocer en profundidad una de las cumbres del Barroco, permitiendo el acceso, de forma directa, a obras maestras de Murillo, Valdés Leal, Pedro Roldán y Duque Cornejo situadas a distintas alturas en las paredes de la iglesia o formando parte de sus retablos.

Lugar: Museo de Bellas Artes de Sevilla

Fecha: hasta junio de 2026.

Entrada libre para visitantes de la Unión Europea.

Una exposición paradisiaca en el CAAC

Son los últimos ocho días para poder disfrutar de El paraíso perdido, la primera muestra del artista Kader Attia en España de la mano del CAAC. Esta exposición reúne las obras más emblemáticas del artista franco-argelino, con la herida, la reparación y la memoria como ejes de una poética visual comprometida.

Una de las obras del artista Kader Attia en el CAAC. / Cedida

Con una trayectoria internacional consolidada, Attia llega por primera vez al público español con una propuesta artística profundamente comprometida con la reparación, la memoria y las marcas visibles e invisibles del trauma histórico. La exposición está comisariada por Jimena Blázquez, directora del CAAC.

Lugar: CAAC (Claustrón Norte).

Fecha: hasta el 18 de enero de 2026.

Entradas: 1,80 euros para visitar las exposiciones temporales.

Entrada gratuita: martes a viernes, de 19:00 a 21:00 horas. Sábados, de 11:00 a 21:00 horas.

Una impresionante muestra sobre Angola

Recta final para contemplar las increíbles obras de la artista Sandra Poulson en la capilla del CAAC. Esta artista de Angola vive entre Londres y Luanda. Su trabajo analiza el panorama político, cultural y socioeconómico de Angola canalizando la relación entre la historia, la tradición oral y las estructuras políticas globales.

Fotografía de una de las obras de Sandra Poulson en el CAAC. / Pepe Moron

Su práctica utiliza conocimientos transmitidos por la familia y la sociedad para desmantelar los flujos contemporáneos de la realidad en Angola a través de estudios semióticos de objetos (culturales) ordinarios, como artículos del hogar, como actores de las transformaciones políticas y culturales en curso. Lo que inherentemente arrastra las cuestiones planteadas por la obra a la tarea de la descolonialidad.

El trabajo de Sandra muestra objetos hechos de tela, cada uno de ellos cortado con patrones, cosido, relleno con desechos textiles de vertederos y renderizado con sabão azul, un jabón azul típico de Angola. Esto se utiliza para ocultar la forma de los objetos, desenterrando sus narrativas ocultas.

Lugar: CAAC

Fecha: Hasta el 11 de enero.

Entrada: 1,80 euros para visitar las exposiciones temporales.

Entrada gratuita: martes a viernes, de 19:00 a 21:00 horas. Sábados, de 11:00 a 21:00 horas.