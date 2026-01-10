El restaurante de Sevilla especializado en postres de autor que está incrustado en una cueva y recrea la Alcalá de Guadaíra del siglo XIX

La "primera postrería de toda Andalucía" se encuentra en Sevilla. Así lo aseguran los propios dueños de un negocio especializado en postres de autor que se han convertido en una de las paradas imprescindibles de los amantes del dulce gracias a sus innovadoras creaciones y la belleza de su establecimiento, incrustado en una cueva y localizado en una antigua finca del siglo XIX.

Este negocio que sus propios clientes aseguran que "parece sacado de una película" es la Cueva de la Zarzamora, un establecimiento situado en Alcalá de Guadaíra que abrió sus puertas en 2020.

Una postrería única en Andalucía situada en una finca del siglo XIX

Este restaurante que ha nacido de manos de Sandra Martín, especialista en postres, y Moisés Romero, con una larga carrera en el sector, se localiza en una antigua construcción del siglo XIX.

Esta finca contaba en sus inicios con unas caballerizas con techos de madera, una antigua cueva, un patio con pozo y distintas estancias que mantienen toda la esencia de la Alcalá de Guadaíra de siglos atrás.

Un local que recrea la Alcalá de Guadaíra de siglos atrás

Cuando adquirieron este establecimiento, en lugar de trasformarlo por completo, Martín y Romero decidieron mantener ese alma que se respira en cada uno de sus rincones para que el restaurante fuera un recuerdo vivo de la sociedad de antaño.

Así, mesas de madera y sillas de nea se distribuyen por la cueva, las caballerizas y cada una de las habitaciones, que han sido decoradas con mimo y dedicación por sus dueños que, además de expertos gastronómicos, son unos enamorados de las antigüedades.

La Cueva de la Zarzamora, la 'postrería' de Sevilla especializado en postres de autor que está incrustada en una cueva y recrea la Alcalá de Guadaíra del siglo XIX / Cueva de la Zarzamora

Postres de autor en este restaurante de Alcalá de Guadaíra

Así, en sus paredes y rincones se pueden encontrar desde antiguos vestidos de flamenca a tendedores repletos de ropa, teléfonos de la época y toda clase de enseres y decorados que hacen de este lugar uno mágico repleto de historia.

Pero este restaurante no solo destaca por su cuidado aspecto, sino que sus postres de autor son su principal carta de presentación, con toda clase de creaciones que han convertido este enclave sevillano en uno de los más visitados y admirados del territorio.

Entre los postres que se pueden degustar en este local se encuentran su reconocida leche frita, sus tartas de zanahoria, red velvet o tres chocolates, sus gofres y las poleás de Alcalá.

Los principales dulces de esta 'postrería' de Sevilla

Además, entre su amplia oferta culinaria destaca también su tocino de cielo, las trufas de chocolate, sus copas especiales y su emblemática 'Mala suerte', un plato elaborado con un cucurucho relleno de Kinder y helado de chocolate sobre una tierra de galletas y acompañado por copos de merengue.

Pero si un dulce es el más aclamado por su clientela es su torrija de pan brioche sobre crema inglesa coronado con helado de praliné bañado en dulce de leche, la versión de Sandra Martín de la receta del cocinero vasco Martín Berasategui.

Dónde está y cuándo se puede visitar esta postrería de Alcalá de Guadaíra

Y para acompañar estos bocados, el negocio ofrece toda clase de cafés, cócteles de autor y vinos de Jerez que hacen de esta experiencia una única.

Todo ello se puede degustar en su local de la calle Blanca de los Ríos número 2 de Alcalá de Guadaíra de jueves a domingo.