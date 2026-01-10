Sevilla reactiva la Expo del 29 con una nueva ruta turística desde la Plaza de España hasta los pabellones del Parque de María Luisa

El comisario del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 de Sevilla, Julio Cuesta, ha avanzado que una de las principales propuestas para conmemorar la efeméride pasa por diseñar una ruta turística que recorra los pabellones históricos que aún se conservan en la ciudad, desde la emblemática Plaza de España hasta los principales espacios del Parque de María Luisa, con la finalidad de poner en valor la riqueza histórica y cultural de este patrimonio único.

"Una de las ideas, y un verdadero propósito, es que todo el espacio que queda de la Exposición Iberoamericana de 1929 se convierta en una nueva ruta turística de Sevilla. Me sentiría totalmente fracasado si no fuera así. Hoy la gente llega a la Plaza de España y no pasa de ahí", ha enmarcado Cuesta en una entrevista concedida a Europa Press.

Más allá de los circuitos turísticos tradicionales

Al hilo, el responsable ha expresado que esta ruta patrimonial supondría una oportunidad para que quienes visitan la capital andaluza puedan descubrir los pabellones históricos, las palmeras y otros elementos arquitectónicos y paisajísticos "que permanecen desconocidos para muchos", fuera de los itinerarios habituales tan centrados en el Real Alcázar de Sevilla o el centro histórico. "Incluir un circuito monumental, espectacular, del que no somos conscientes, y un recorrido por el parque debidamente explicado dentro de un circuito turístico, es una verdadera joya", ha apostillado.

Una Casa de América en Sevilla: asignatura pendiente

Por otro lado, a juicio del responsable, que recientemente ha cumplido un año al frente de la conmemoración del centenario, es una asignatura pendiente para Sevilla "establecer una plataforma permanente de relación con la comunidad iberoamericana, que se materialice en ferias, encuentros, congresos y, sobre todo, en una Casa de América en la ciudad".

"Tenemos un enorme 'disco duro' de nuestra relación con América --en el Archivo de Indias, en la Biblioteca Colombina y en lo que probablemente es la mejor biblioteca hispanista del mundo, en la calle Alfonso XII--, y debemos ponerlo en valor para que la gente se interese y nos impliquemos en el futuro", ha establecido Julio Cuesta.

Conferencia de embajadores iberoamericanos

En esta línea, Cuesta ha confirmado que este año la organización del centenario va a convocar la primera conferencia de embajadores de los países que participaron en la Exposición Iberoamericana de 1929, "para contarles el proyecto e invitarles a implicarse en la conmemoración".