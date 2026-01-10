Estos son los rincones de Sevilla que han conquistado a un conocido actor de 'La que se avecina': "No me puedo ir más contento"

"Yo ya la conocía, sí, pero cada vuelta es una grata sorpresa". El actor Nacho Guerreros, conocido por interpretar a Coque en la emblemática serie 'La que se avecina', ha aprovechado los días libres que supone la Navidad para trasladarse a Sevilla y volver a disfrutar de esta ciudad que ya ha visitado en anteriores ocasiones pero que consigue conquistarle en cada visita.

Así, el actor ha aprovechado el alcance que supone sus redes sociales para narrar su experiencia y deshacerse en halagos hacia la ciudad y su gente, de quienes ha mostrado su "sana hospitalidad, su gracia natural y esa templanza tan andaluza que presume y te engancha".

Las muestras de cariño de los sevillanos hacia el actor de 'La que se avecina'

Un viaje que ha estado repleto de vivencias y muestras de cariño que han marcado al intérprete, y que le ha llevado a visitar y probar distintos lugares de la capital.

"Nos han regalado croquetas en Casa Ricardo, nos han regalado un libro en el Centro de Investigación de Artes Escénicas de Andalucía y me han paseado por toda la Iglesia del Cristo de los Gitanos por dentro", ha asegurado Guerreros.

Los rincones de Sevilla que visitó el actor de 'La que se avecina'

Además, ha continuado explicando: "Ayer estuve en la Esperanza de Triana pero, además, tuve la suerte de estar en la Macarena por detrás y entrar en el Camarín".

Otra de las experiencias que han emocionado al actor ha sido su paso por El Rinconcillo, el bar más antiguo de Sevilla, en cuya puerta "un panadero me quería regalar una barra de pan".

El resto de paradas del actor por Sevilla

"Aparte de eso, estuvimos comiendo en Barrabás y nos regalaron la mitad de la comida. O sea, que no me puedo ir más contento de Sevilla", ha asegurado el artista, que ha agradecido el hecho de que 'La que se avecina' consiga llegar "al corazón de tanta gente".

Su recorrido por la ciudad también le ha llevado a visitar Triana, "un barrio famoso en el mundo entero". En la calle Pureza, la emoción tranquila ante la Esperanza de Triana y luego el río, que se deja pasear hasta la Torre del Oro, invitando a caminar casi 15 kilómetros sin prisa para mirar la ciudad con calma".

De igual modo, ha explicado que no importa si llueve o hace sol en Sevilla, ya que la ciudad "siempre sale a tu encuentro": "Te susurra, te mira a los ojos y te trata bien. Sevilla es, sin duda, una maravilla. Y cuando te vas, algo de ti se queda aquí", ha asegurado. A lo que ha añadido: "Estoy feliz. Gracias Sevilla".