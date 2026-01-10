La terapia más innovadora para niños con parálisis cerebral está en Sevilla y la impulsa la Hermandad del Buen Fin

No es ninguna novedad la intensa labor social que llevan a cabo las hermandades sevillanas a lo largo de todo el año. Desde campañas puntuales hasta proyectos de gran impacto que cambian para siempre el futuro de la sociedad. Un ejemplo es el Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, una obra social de la Hermandad del Buen Fin que atiende actualmente a más de 400 niños y niñas.

Entre sus muchos tratamientos y proyectos, el centro puede presumir de tener el primer exoesqueleto pediátrico de Sevilla y el tercero de toda Andalucía, una terapia innovadora dirigida a niños y niñas con parálisis cerebral. Este sábado, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado las instalaciones del centro para comprobar "de primera mano" el enorme trabajo que se realiza en este centro.

"Es un ejemplo de profesionalidad, vocación y compromiso con los más pequeños y sus familias”, ha señalado el edil, quien ha subrayado la importancia de la atención temprana como “una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los niños con dificultades o trastornos en sus primeros años”.

El centro se inauguró en 1982 en el seno de la Hermandad del Buen Fin para crear un centro destinado al tratamiento de niños nacidos con discapacidad cuyas familias no dispusieran de medios económicos para acudir al tratamiento privado de estimulación precoz.

Durante la visita, el alcalde ha conocido el funcionamiento del exoesqueleto pediátrico, una tecnología pionera que permitirá avanzar en los tratamientos de rehabilitación y estimulación motora de los más pequeños que carecen de movilidad alguna. “La incorporación de este exoesqueleto en la ciudad, a través de la Hermandad del Buen Fin, sitúa a Sevilla a la vanguardia de la innovación aplicada a la atención temprana y demuestra que cuando se apuesta por la tecnología al servicio de las personas, los resultados son esperanzadores”, ha destacado.

Asimismo, ha querido poner en valor el papel del Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, “que no solo ofrecen una atención integral y especializada a más de 400 menores, sino que también acompañan y apoyan a las familias en momentos especialmente delicados. Este centro evidencia el papel imprescindible de las obras sociales de las hermandades en Sevilla”.

El alcalde ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con este tipo de recursos sociales y sanitarios, asegurando que “seguir apoyando la atención temprana y la innovación social, como impulsa esta gran hermandad, es invertir en el futuro de nuestra ciudad y en una Sevilla más inclusiva y solidaria”.

El exoesqueleto del Buen Fin

El Centro de Estimulación Precoz “Cristo del Buen Fin” presentó el pasado 30 de octubre una terapia innovadora dirigida a niños y niñas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines que acuden a sus instalaciones. Se trata del exoesqueleto pediátrico ATLAS 2030, un dispositivo único en el mundo que se adapta al cuerpo del menor imitando el movimiento natural del músculo, permitiendo caminar a aquellos pequeños que, de otro modo, no podrían hacerlo.

El exoesqueleto, desarrollado por Marsi Bionics y creado por Elena García Armada, prestigiosa científica del CSIC y CEO de la compañía, ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales por su impacto en la calidad de vida infantil, gracias a los beneficios físicos y emocionales que aporta a la rehabilitación de la marcha. Este dispositivo revolucionario ha llegado por primera vez a Sevilla, incorporándose a las terapias que ofrece el Centro de Estimulación Precoz de la Hermandad del Buen Fin.