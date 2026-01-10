Las tumbas musulmanas de la Macarena avisan de futuros hallazgos: "Saldrán muchos restos en la Ronda Histórica"

Ha sorprendido hasta a los propios arqueólogos. Cuando se examinó el impacto que podrían tener las obras de la línea 3 del metro de Sevilla en la avenida Doctor Fedriani no se encontró ningún indicio que pudiera hacer pensar en que, tiempo más tarde, se encontraría en el subsuelo un yacimiento de unos 50 metros con al menos 40 fosas funerarias documentadas y restos óseos de carácter humano. "Pensábamos que en principio no había nada", reconoce Fernando Amores, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, que precisamente realizó un informe arqueológico para una de las empresas que pugnaron por encargarse de las obras y que ha estado en contacto con el equipo desplegado por la Consejería de Fomento.

De momento, los datos preliminares obtenidos, relacionados con el ritual funerario, la disposición de los cuerpos y las técnicas de enterramiento observadas, llevan a pensar que los restos arqueológicos pertenecen a la época medieval andalusí, es decir, el periodo de dominio musulmán en la Península Ibérica bajo el nombre de Al-Ándalus. En Sevilla, se desarrolló principalmente desde el 711 d.C con la conquista islámica hasta el 1248 d.C, cuando Fernando III conquista la ciudad. "No se sabe la fecha exacta, pero podría ser durante los siglos XI y XIII, en las épocas taifa y del imperio almohade", precisa Fernando Amores a El Correo de Andalucía.

Concretamente, el hallazgo se ha producido a la altura del Parque Infantil El Cerezo, antes de llegar a la zona del Hospital Virgen Macarena . Este profesor, con experiencia en otras intervenciones e investigaciones arqueológicas en espacios como Triana, Santiponce, la calle Imagen, San Bartolomé o Marchena, describe de las tumbas encontradas que "son muy pobres, en posición encogida". Por la ubicación, debe corresponder a una alquería o una cortijada que hubiera en los extramuros de la ciudad de Sevilla de entonces, es decir, una especie de pueblo rural o poblado lejos de una zona amurallada, fuera de la medina.

Un cementerio en las afueras de la antigua Sevilla

"Es un cementerio que no se sabía que hubiera por allí. Era un ambiente de huertas fuera de la ciudad, no estaba en el camino viejo. Estaba lejos de la muralla más tardía de la Macarena, no podía ser un cementerio urbano, sino que correspondería a una pequeña población urbana", explica Amores. "Los cementerios urbanos están más cerca de la muralla, por lo que sería una pequeña fosa en el mundo rural. La zona, depende del número de individuos, será una cortijada o una alquería", añade. La cortijada es algo más pequeño, mientras que alguna alquería es un pueblo que se consolida tras haber sido conquistado entonces, con una mezquita o un pequeño baño.

Cuenta este experto en arqueología que en Sevilla ya han aparecido restos arqueológicos de esta época, y advierte que habrá más cuando se continúen las obras por los siguientes subtramos: "Desde aquí hasta el final de Doctor Fedriani y San Juan de Ribera ya no debe aparecer nada más, salvo alguna fosa de apestados que hubiera cerca del hospital, porque nunca se sabe. Pero saldrán muchos restos en la Ronda Histórica, ya sea restos romanos, judíos o musulmanes". Amores cree que desde la Macarena hasta el Prado de San Sebastián estos hallazgos serán habituales. "En la zona de las Jardines de Murillo y Diputación pasa la necrópolis judía. Y hasta el Prado aparecerán hallazgos arqueológicos de diferente naturaleza, de hecho en la estación ya se encontraron", prosigue.

"En la zona del Archivo de Indias, con el tranvía, apareció una necrópolis importante. También en la Plaza Nueva, la Plaza de San Francisco, la Alameda de Hércules o la iglesia de San Martín. En la zona de La Florida y Puerta de la Carne ya se han descubierto", recuerda el profesor de la Universidad de Sevilla, sobre otros descubrimientos pasados.

Así serán los trabajos arqueológicos en la Macarena

Actualmente, en esta zona de Doctor Fedriani, desde Navidad se encuentra desplegado un equipo de arqueólogos, encargado de la excavación y estudio de los restos. Además de las excavaciones arqueológicas de las fosas documentadas, se ha incorporado un equipo de antropología física para el análisis in situ, y será el equipo de arqueólogos responsable de la intervención el encargado de elaborar el correspondiente informe técnico, que será remitido a la Consejería de Cultura conforme a la normativa vigente.

"Serán uno o dos meses de trabajo", calcula Fernando Amores, dependiendo del estado de conservación de los restos y del trabajo que haya que realizar. "Entran especialistas, antropólogos físicos, muy profesionales y con mucha experiencia en este asunto, y se van sacando uno a uno los restos en cajas para realizar estudios de demografía, sobre su edad, sexo, enfermedades, dientes, etc", asegura este experto. Una vez se finalice esta intervención, se liberará el espacio y entrarán las máquinas.

El Director General de Infraestucturas del Transporte de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, Eduardo Gutiérrez, explicaba a los medios de comunicación este viernes que hay dos equipos de arqueología que "están trabajando", ya que hay piezas que están "todavía pendientes de catalogación". Gutiérrez ha informado que "desde el inicio de los trabajos" los arqueólogos "van documentando y van revisando todas las excavaciones", siendo este el "primer yacimiento encontrado en las obras del metro".

Además, ha indicado que "al encontrarse unos restos de una fosa funeraria" se ha incorporado dos equipos de antropólogos. "Ahora mismo se están documentando, hay que datarlo y a partir de ahí, con las cautelas que nos impongan a través de la Consejería de Cultura, con la que estamos en comunicación de forma permanente, se decidirá el destino final", ha asegurado.

Desde la Consejería de Fomento se asegura que existe un compromiso de compatibilizar las obras con la protección del patrimonio, reforzado en junio de 2025 mediante un convenio entre la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, para la gestión de este tipo de hallazgos. Gutiérrez ha defendido que el hallazgo "no afecta a los ritmos de trabajo" y "se pueden compatibilizar las obras con las excavaciones" y seguir trabajando con normalidad.