Atropellan a un Guardia Civil en un control en la A-92 en Osuna y el coche aparece calcinado en Córdoba

El agente ha resultado herido. El vehículo ha aparecido en Puente Genil y al parecer era robado

Imagen de archivo de un agente de Tráfico.

Imagen de archivo de un agente de Tráfico. / GUARDIA CIVIL

R.M.

SEVILLA

Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido este viernes 9 de enero después de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga durante un control de alcoholemia en la carretera A-92, a la altura del término municipal de Osuna (Sevilla), según han confirmado fuentes oficiales.

Control de alcoholemia en la A-92

Según han informado fuentes del instituto armado a Europa Press, el suceso tuvo lugar en la tarde del pasado viernes, cuando un vehículo se dio a la fuga tras saltarse un control preventivo y embistió a un agente que estaba en la trayectoria de la vía. Al respecto, ha detallado que el Guardia Civil solo sufrió heridas leves, aunque fue trasladado al hospital para recibir asistencia médica y, posteriormente, ha recibido el alta ya que "su vida no corre peligro".

Fuentes de la Benemérita ha señalado que el vehículo ha aparecido calcinado en la demarcación de Córdoba, en Puente Genil, y que parece indicar que había sido sustraído.

