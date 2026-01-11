Culminan las obras en el colegio El Manantial en Sevilla Este que ponen fin a la inundaciones por las lluvias
La intervención corrige los problemas de acumulación de agua que se producían en los accesos al colegio, que interferían en la entrada de alumnos y padres
R.M.
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Edificios Municipales, ha ejecutado una actuación para solucionar los problemas de inundaciones por las lluvias que se producían desde hace años en el colegio público El Manantial, ubicado en Sevilla Este.
La delegada de Educación y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha destacado la finalización de las obras que han permitido solucionar un problema histórico de inundaciones en el CEIP El Manantial, en Sevilla Este, una situación que “venía siendo reclamada desde hace décadas por toda la comunidad educativa del centro”.
“Cada vez que llovía, los accesos quedaban completamente anulados por la entrada de agua, generando importantes problemas de seguridad y funcionamiento. Con esta actuación, que ha sido posible gracias al ambicioso contrato de mantenimiento puesto en marcha por este gobierno municipal, hemos dado una solución definitiva”, ha señalado Gastalver, quien ha explicado que los trabajos han incluido la creación de nuevos imbornales para mejorar el drenaje del recinto.
Asimismo, la delegada ha anunciado que el Ayuntamiento va a crear un nuevo acceso para el alumnado de Infantil, que permitirá la entrada al centro educativo por una zona cubierta, mejorando notablemente la comodidad y seguridad de los más pequeños y sus familias.
Plan de Recuperación de los colegios públicos de Sevilla
En este sentido, Gastalver ha destacado que “estos trabajos se enmarcan en el ambicioso Plan de Recuperación de los Colegios Públicos de Sevilla que está llevando a cabo el gobierno municipal para sacarlos del abandono de décadas”.
Del mismo modo, la delegada ha recordado que, con una inversión de 2,5 millones de euros, “tenemos también en vigor un importante contrato de mantenimiento, el más ambicioso que se recuerda en la historia de la ciudad, frente al de 300.000 euros que tenía en vigor el PSOE durante su mandato”.
Por último, la delegada ha subrayado que, en estos momentos, “este equipo de gobierno tiene más de 2,7 millones de euros en ejecución, más de 6,7 millones en tramitación y más de 5,4 millones en redacción, a lo que se suman más de 6 millones de euros en obras ya terminadas en 2025. Son datos que se actualizan cada semana y que reflejan el firme compromiso de este Ayuntamiento con los colegios públicos de Sevilla”.
- Una familia de Marchena se lleva la cesta de El Paisano: la entrega de la casa, dos coches y una autocaravana, entre otros premios, será este viernes
- El Ayuntamiento derriba la gasolinera de Alcosa con un fuerte despliegue policial tras las últimas protestas
- Buscan a un menor de 15 años desaparecido en Mairena del Aljarafe
- Aparece una construcción funeraria medieval con 40 tumbas en las obras del metro en la Macarena
- Un año decisivo para las líneas 2 y 3 del metro: Sevilla Este, Triana, Bellavista o Dos Hermanas conocerán sus trazados
- Las fechas clave de Sevilla en 2026: Semana Santa, Feria de Abril, Corpus y el gran derbi en la Cartuja
- Fallece Rosa Bendala, puntal desde la izquierda sevillana de la generación que abrió el camino a la democracia
- Los doce cargos que cobran más que el alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla: sueldos de más de 100.000 euros