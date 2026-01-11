La gran carpa del Circo del Sol ya está en pie: todo en marcha para el estreno de 'Kurios'

Las cuatro banderas de la Gran Carpa de Cirque du Soleil ya ondean en Sevilla. La que hace referencia a uno de los circos más famosos del mundo, la de Canadá, la de Quebec y la de la España. Esta estampa solo puede tener un significado: este domingo, cientos de profesionales se han reunido alrededor de la carpa para levantarla manualmente y así dar por inaugurada la temporada del circo en la ciudad.

En solo una semana la carpa principal del Circo del Sol recibirá a 2.500 espectadores que podrán disfrutar del nuevo espectáculo KURIOS – Gabinete de Curiosidades hasta el 8 de marzo. Para ello, se ha requerido la colaboración de más de 100 personas y se han necesitado más de 1.200 estacas para anclarla en su sitio.

Los operarios del Cirque du Soleil levantan la Carpa de la producción Kurios. / Francisco J. Olmo / Europa Press

Con este simbólico acto comienza la cuenta atrás para que Sevilla disfrute en el Charco de la Pava del estreno de Kurios, el espectáculo que este periódico contó a finales de noviembre en su estreno de La Haya (Países Bajos).

"Hoy es un día importante para nosotros. Al levantamiento de carpa le llamamos el big top push (empuje de la gran carpa). Cuando terminamos siempre aplaudimos y lo celebramos", explica Egoitz Gorbea , jefe adjunto del sonido del espectáculo. Estar en Sevilla, dice, es siempre un honor, pero estos días se agradece especialmente: "Estamos muy contentos porque en Sevilla el clima es espectacular. Venimos de Holanda, que nos ha estado nevando, teníamos barro y esto es un paraíso".

Los operarios del Cirque du Soleil levantan la Carpa de la producción Kurios. / Francisco J. Olmo / Europa Press

La ciudad hispalense será la primera parada de la gira que este espectáculo llevará a cabo por España en 2026 y con la que visitará, además de Sevilla, Bilbao, Málaga, Alicante y Barcelona. De acuerdo con el equipo organizativo del Circo del Sol, la acogida del público ha sido tan buena que la compañía ha decidido prolongar, por segunda vez, su estancia en la ciudad con más funciones a la venta.

Una carpa para 2.500 personas

La misma carpa que ha acogido a un grupo de periodistas este domingo y que todavía esta llena de palés, camiones e infraestructuras recibirá en unos días a alrededor de 2.500 personas.

Tal como detalla Gorbea el montaje tarda ocho días y el desmontaje tres y se necesita un equipo de más de 100 personas para empujar los postes laterales y levantar la parte alta. En cuanto a las medidas de la carpa principal, alcanza los 19 metros de altura y 52 metros de diámetro y se sostiene gracias a cuatro mástiles de 25 metros de altura.

¿Qué es Kurios?

Tras el paso de Alegría en noviembre de 2024, ahora llega a Sevilla Kurios. ¿De qué va este espectáculo? En un laboratorio mecánico, un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos decide abrir la puerta a este mundo de maravillas. Entonces, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una.

Los operarios del Cirque du Soleil levantan la Carpa de la producción Kurios. / Francisco J. Olmo / Europa Press

A partir de ese momento, trapezistas, equilibristas, payasos, acróbatas y mucho más, inundan la Gran Carpa de ilusión, asombro y admiración.

Desde 2014 este show ha hipnotizado a más de 6 millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo con más de 3.000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas.