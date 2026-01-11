Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las lluvias llegarán a Sevilla con posibilidad de tormentas y podrían prolongarse dos días

Según las estimaciones de Aemet, las lluvias que entrarán el martes por el oeste en Andalucía pueden extenderse al primer tramo del miércoles.

Mapa con la previsión del tempo en Sevilla el martes.

Mapa con la previsión del tempo en Sevilla el martes. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El frente atlántico que entrará por Huelva en Andalucía el martes también afectará a Sevilla capital y provincia con lluvias, incluso pueden alargarse al miércoles, según datos de la Agencia estatal de Meteorología (Aemet). Se trata de un frente asociado a una borrasca situada al norte de las islas británicas que entrará en España por el oeste y afectará a la mitad occidental de la península.

Cómo afectará a Sevilla

Según las previsiones a día de hoy de Aemet, la provincia de Sevilla se verá afectada con lluvias el martes, con posibilidad de tormentas en el norte, aunque por el momento sin alertas. En cuanto a Sevilla capital habrá cielos cubiertos durante todo el día, con una probabilidad de precipitaciones del 65% de 00.00 a 12.00 horas, aumentando al 95% de 12.00 a 24.00 horas. Las tormentas pueden llegar por la noche en la mitad norte de la provincia.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una subida generalizada, llegando a algunos puntos de la provincia a los 20 grados a la sombra de máximas, en la capital 18. Las mínimas subirán igualmente hasta los 10 grados de media, muy lejos de los 4 de este fin de semana.

Previsión en Andalucía el martes

Como ya informamos en la última previsión, el martes en Andalucía habrá cielos nubosos, aumentando a cubiertos y acompañados de lluvias moderadas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día por la mitad occidental, pudiendo ser localmente fuertes en el tercio occidental. Las temperaturas tendrán al ascenso y los vientos serán moderados de componente sur, con intervalos fuertes en el litoral atlántico; tendiendo a amainar a partir de mediodía.

