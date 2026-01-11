Miriam Reyes, historiadora del arte sevillana: "En la antigua Roma también había lesbianas"

"Jerez es más que vino y flamenco". Así de rotunda se ha mostrado Miriam Reyes Rodríguez, historiadora del arte, arqueóloga y divulgadora de Sevilla, sobre una de las mayores riquezas históricas y patrimoniales de la ciudad gaditana, el Museo Arqueológico de Jerez, y uno de los tesoros más impresionantes que encierra: el sarcófago de Medina Sidonia.

Una pieza encontrada a finales del siglo XX en los jardines del Palacio de la Atalaya que se expone en la sala de época romana del museo a través de siete fragmentos de mármol conservados en el frente de este sarcófago.

El sarcófago romano de Medina Sidonia, una joya arqueológica en Jerez

Tal y como ha explicado la experta, este sarcófago que procede originalmente de la localidad gaditana de Medina Sidonia muestra una procesión de personajes marinos que ha sido interpretada como el viaje del alma del difunto hacia la Isla de los Bienaventurados.

"Nereidas, tritones y erotes acompañan a las figuras que se ubican en el clípeo central, el círculo del medio", ha afirmado Reyes, que asegura que en los extremos se puede ver a dos parejas formadas por una nereida y un tritón que sirven para enmarcar al resto de personajes.

Las figuras femeninas del clípeo central y su interpretación

A los lados de este círculo central se pueden observar, por su parte, a otros dos tritones, "pero de mayor edad, como muestran sus barbas". "En la parte inferior, se representa el mar, incluidas las olas. En él, cinco pequeñas barcas navegan con erotes sobre ellas", ha añadido.

Pero uno de los detalles más destacados de esta obra se encuentra en su círculo central, en el que se pueden contemplar a dos mujeres, una a la derecha, con una túnica y un manto romano encima de los hombros, y otra a la izquierda que solo lleva una túnica sin mangas.

Mujeres, matrimonio y diversidad sexual en la antigua Roma

"Ambas muestran un peinado similar", ha relatado la arqueóloga. Con anterioridad, esta representación se interpretaba como el retrato de dos hermanas, pero la realidad es bien distinta, pues eran pareja.

Así lo ha explicado Reyes: "La manera en la que están representadas responde a como lo hacían los matrimonios, indicando que, en realidad, eran pareja. Porque sí amiguis, en la antigua Roma también había lesbianas". De ese modo, la historiadora del arte ha querido destacar la representación del colectivo durante la época y la diversidad sexual presente en la antigua Roma.