El municipio de Sevilla que alberga una de las estatuas romanas mejor conservadas del mundo: apareció tras las obras de un aparcamiento

Una de las esculturas romanas mejor conservadas de todo el mundo se encuentra en la provincia de Sevilla. En concreto, esta escultura que se ha convertido en una de las más importantes de todos los tiempos se localiza en Écija, ciudad construida sobre la antigua ciudad romana de Astigi.

Durante la época romana, Astigi tuvo una amplia importancia al ser principal centro exportador de aceite de oliva al imperio y conformar una de las cuatro circunscripciones administrativas en las que se dividía la provincia de la Bética.

La 'Amazona herida', una escultura romana del siglo II d.C.

Una magnitud que a día de hoy todavía se puede contemplar a través de los vestigios que impregnan los rincones, restos arqueológicos, edificios y monumentos de Écija.

Y, entre todos ellos, destaca una escultura que data del siglo II después de Cristo y que cuenta con tal grado de conservación que se ha convertido en una de las más importantes de todo el mundo.

La 'Amazona herida' de Écija, una de las estatuas romanas mejor conservadas del mundo / Museo Histórico Municipal de Écija

Esta escultura es la 'Amazona herida', una figura que en la actualidad se puede visitar en el Museo Histórico Municipal de Écija.

Esta obra muestra a una amazona ataviada con una túnica recogida en la cintura y su brazo derecho levantado para mostrar la herida de su costado.

"Representa a la amazona en estado de meditación ante su muerte inminente, a punto de desfallecer tras ser herida en batalla, pero conteniendo su dolor con serenidad. El artista buscaba resaltar la actitud heroica de la amazona e idealizar su resistencia y fortaleza", señalan sobre esta obra desde el museo.

El descubrimiento de la estatua, durante unas obras en 2002

Esta escultura que mide 1,85 metros, más la altura del pedestal sobre el que se encuentra, y que fue tallada sobre un solo bloque de mármol griego fue encontraba en 2002 a causa de las obras de un aparcamiento.

Todo sucedió durante las excavaciones llevadas a cabo en la plaza de España de Écija en 2002 para crear este nuevo estacionamiento. Durante las actuaciones, se halló un estanque romano que ocultaba en su interior esta 'Amazona herida' excepcionalmente conservada.

Un hallazgo que tuvo gran impacto a nivel mundial al encontrarse prácticamente completa y mostrar una amplia calidad escultórica.

Los restos de color que demuestran la policromía romana

Además, la importancia de esta escultura radica también en que es una de las pocas que conservan restos visibles de color, lo que demuestra que, a pesar de la blancura que presentan actualmente la mayoría de esculturas de la época, en realidad estaban en su origen completamente coloreadas.

De ese modo, el aspecto original de la 'Amazona herida' era distinto al que presenta en la actualidad, pues contaba con color. Así, mientras en la actualidad aún se pueden ver restos de color rojo y ocre-anaranjados en su pelo y estructura, un examen determinó la persistencia de zonas coloreadas en azul egipcio en el vestido, los ojos y las riendas que se anudan a modo de cinturón.

Otros ejemplares de la 'amazona Sciarra' en el mundo

La particularidad de esta escultura es tal que solo hay otros tres ejemplares de este tipo de obra romana conocida como 'amazona sciarra' en todo el mundo, localizadas en importantes museos como son el Metropolitan de Nueva York, el Museo de Berlín y la Griptoteca Ny Carlsberg de Copenhague.

Sin embargo, la de Écija es la única aparecida fuera de Roma, además de ser la más completa y la única que conserva trazas de color.