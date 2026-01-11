TELEVISIÓN
El nuevo programa de Roberto Leal que le llevará a viajar por el mundo y superar retos con su madre: "Se me va a ver de verdad"
El presentador sevillano ha realizado un nuevo formato en el que visitará junto a su progenitora lugares como Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech
Al presentador sevillano Roberto Leal no le basta con conducir dos de los programas más vistos de la parrilla televisiva actual, Pasapalabra y El Desafío, sino que ha emprendido un nuevo proyecto que le llevará a recorrer ciudades como Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech junto a su madre, Mercedes Guillén, para enfrentarse a retos físicos, culturales y emocionales.
El nuevo programa que arrancó este pasado miércoles con la primera de las cuatro entregas que se podrán ver en Antena 3 en prime time es 'Nos vamos de madre', un novedoso espacio en el que el comunicador natural de Alcalá de Guadaíra y su madre no solo descubrirán estos cuatro destinos, sino que explorarán sus propios límites.
Tirolinas y puentes de vértigo en el nuevo programa de Roberto Leal
Así, en este formato, Leal buscará sacar a Mercedes de su zona de confort con toda clase de retos, como tirolinas, puentes de vértigo y cenas suspendidas en el aire.
Mientras tanto, el presentador sevillano podrá descubrir facetas de su madre que, tal y como él mismo ha admitido, nunca antes había visto. "He tenido la suerte de poder preguntarle cosas que jamás había hecho. En el día a día, no te paras a preguntar 'oye, ¿alguna vez lo has pasado mal?", ha asegurado el comunicador a Bluper.
Los retos personales de Roberto Leal y su madre
"Ha sido una oportunidad increíble. Un programa de verdad, que no tiene más intención que la gente pase un rato agradable y que se emocione cuando vea a una mujer de 70 años, con una vida detrás, capaz de enfrentarse a retos personales tan bonitos y tan puros", ha afirmado Leal.
Para él, esta ha sido "la experiencia más bonita que he vivido en la tele", que le ha dado la oportunidad de conocer en profundidad a su madre y verla romper todas las barreras y miedos que la ataban.
Los enfados del presentador sevillano en su nuevo programa
Y, además, se presenta como una oportunidad para descubrir al Roberto Leal real: "Soy bastante cabezón y una persona que, cuando me pongo a trabajar, tengo bastante claro lo que quiero y, si no me sale, me enfado. Y eso no se puede ver en la tele, así que en este formato se me va a ver de verdad".
Así, este nuevo formato busca mostrar las experiencias de madre e hijo con su característico humor y alegría, así como sus enfados y riñas: "Hay momentos de risa, pero también de pique entre madre e hijo. Es un retrato de una relación muy bonita entre madre e hijo, sin ningún tipo de maquillaje".
