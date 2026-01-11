Las obras del Metro de Sevilla encaran 2026: de las estaciones de Pino Montano al entorno del Hospital Macarena

Las obras de la futura línea 3 del Metro de Sevilla afrontan 2026 con el objetivo de seguir cumpliendo objetivos dentro de la meta de estar en funcionamiento en 2030. En esa cuenta atrás, los avances en el tramo norte, que llega hasta el Prado de San Sebastián, se producirán en los tres primeros subtramos en construcción: Pino Montano, Los Mares-San Lázaro, Macarena. De momento en 2025 los trabajos ya han llegado a más del 60% de esta parte del trazado y encara el 70% en 2026. El ramal técnico ya está finalizado, las tres primeras estaciones se encuentran en ejecución, se trabaja en sumar una parada más al proyecto en el Distrito Tecnológico del Higuerón Norte, y los trabajos se intensificarán en la avenida Doctor Fedriani. Este último ha sido el gran estreno del año, la única primera piedra que se ha puesto.

Precisamente en la Macarena se ha producido a finales de 2025 el avance más reciente, con la llegada de una sexta pantalladora a las obras, el primer equipo que se incorpora a la avenida Doctor Fedriani, dado que las cinco restantes ya estaban operando en Pino Montano y en Los Carteros (Ronda Urbana Norte). Esta pantalladora ha supuesto encarar una nueva fase de la construcción porque será la que permitirá ejecutar los muros pantallas del túnel, que en esa ubicación alcanzarán los 30 metros bajo tierra para ir ganando profundidad hasta llegar a la zona del Hospital Macarena, la estación con la obra más compleja de la infraestructura, pendiente de comenzar.

Las pantalladoras son esenciales para la técnica cut & cover, que consiste en la ejecución, en primer lugar, de los muros pantallas que delimitan los laterales del túnel para después cubrir con una losa de hormigón. La protección de esta losa permite reponer el tráfico y minimizar las afecciones a la ciudad mientras los operarios pueden seguir avanzando en la excavación del túnel bajo tierra. Precisamente para el túnel se está licitando ya cómo será su interior, una especie de búnker gracias al sistema de electrificación, los sistemas ferroviarios y las instalaciones de seguridad y protección.

Avanzan las obras del Metro de Sevilla desde Pino Montano a la Macarena / El Correo

Sin embargo, en este subtramo también se ha producido esta semana un hallazgo arqueológico en plena avenida Doctor Fedriani, a la altura del Parque Infantil El Cerezo, que obligará a seguir trabajando en otros puntos de esta vía y dejar ese al margen para concluir la intervención por parte del equipo de arqueólogos de la Consejería de Fomento. No obstante, como alcanzan un 5% de este tercer subtramo, Fomento sostiene que no afectará al ritmo de los trabajos y estos continúan con normalidad en el resto de la avenida.

Estaciones avanzadas en Pino Montano

Los trabajos realizados desde Pino Montano hasta la Macarena, en los dos primeros subtramos, han permitido realizar avances en 2025 principalmente en las tres primeras estaciones de la línea: Pino Montano Norte, Pino Montano y Los Mares. La más avanzada es la de Pino Montano Norte, la única en superficie, en la que ya se puede observar perfectamente su estructura terminada y está en un estado cercano a su finalización, mientras progresa el montaje de las instalaciones interiores. Se encuentra en una ubicación paralela al sistema viario de la SE-20, al norte de la calle Estrella Deneb.

Recreación de la estación de metro de Pino Montano de la línea 3 / Consejería de Fomento

También están casi finalizadas las pantallas del túnel que atraviesa el barrio. En el caso de la estación de Pino Montano, situada en plena calle Agricultores y soterrada, se trabaja en la estructura tras las obras para los muros pantalla. Estos muros funcionan como contención antes de finalizar la excavación para sostener la tierra y evitar que colapse el terreno o entre el agua subterránea. Se sigue actuando también en la rampa de acceso al túnel.

La tercera parada es la de Los Mares, subterránea, ubicada en la calle Mar de Alborán cerca de la Ronda Urbana Norte. En su caso, se ha trabajado en la losa superior y la ejecución de los muros laterales o en la colocación de la ferralla que da forma a esa losa superior, es decir, el techo del túnel por el que circularán los trenes. Debajo de ella estarán el acceso principal, ascensor y escaleras.

Las otras dos estaciones restantes son las de Los Carteros y San Lázaro, a través de las cuales se llegará a la Macarena. En las dos paradas se trabaja con las pantallas. De hecho, la quinta pantalladora se sumó junto al parking del Mercadona, para la realización del túnel entre las estaciones de Los Mares y Los Carteros, con el cruce de la Ronda Urbana Norte incluido. La estación de Los Carteros estará bajo la glorieta Berrocal, y su trazado discurre próximo y prácticamente paralelo al paso inferior de la Ronda de Circunvalación SE-30, transversal a la Av. Alcalde Manuel del Valle. Y la estación San Lázaro se ubicará bajo el parque situado junto a la calle peatonal Diego de Almagro, entre la avenida Doctor Fedriani y la avenida Trabajadores Inmigrantes.

Aterrizaje total en la Macarena

Si en 2025 las obras empezaron a llegar a la avenida Doctor Fedriani, afectando a los comerciantes de la zona con los primeros negocios que están cerrando y con cortes de tráfico, en 2026 la maquinaria entrará de lleno en esta arteria de la Macarena, ya con algún trabajo previo en los alrededores de la estación del centro sanitario, hasta alcanzar la Ronda Histórica y la siguiente parada, en la esquina con Muñoz León. Es decir, toda la avenida levantada. A lo que hay que añadir lo que implique el reciente yacimiento encontrado.

Obras de la línea 3 del Metro de Sevilla en la avenida Doctor Fedriani, en el barrio de la Macarena en Sevilla / Jorge Jiménez

Las obras de la Macarena serán las más costosas y difíciles de la línea 3. Por un lado, están valoradas en 173 millones de euros, y además tendrán que realizarse minimizando los efectos negativos a los comercios del barrio, que tendrán muchos problemas para acceder a pie y por carretera, y garantizando el acceso al Hospital Macarena . Se habilitará un parking conectado por Tussam con el centro sanitario ante la pérdida de plazas de aparcamiento y un carril abierto para vehículos de emergencia y para propietarios de aparcamientos privados.

En el resto del tramo norte quedan aún por licitarse las obras que abarcarán desde el inicio de la Ronda Histórica hasta María Auxiliadora (cuarto tramo), desde María Auxiliadora hasta Menéndez Pelayo (tramo quinto), y desde Menéndez Pelayo hasta el Prado de San Sebastián (sexto tramo). La consejera de Fomento anunció la licitación del cuarto para antes de final de año pero no se produjo. La previsión, en un escenario ideal, sería que las tres obras pudieran empezar antes de acabar el año para que 2026 deje todo empezado de cara a 2027.