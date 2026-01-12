El Ayuntamiento de Sevilla pierde más de 880.000 euros en ayudas para familias vulnerables

El Ayuntamiento de Sevilla ha perdido más de 880.000 euros para las familias vulnerables de la ciudad. Según consta en un expediente aprobado por la Junta de Gobierno local el pasado viernes, esta cantidad devuelta "se corresponde con la transferencia ingresada pero no aplicada y no justificada del presupuesto total". El Ministerio y Consejería le dieron en total 1,2 millones para ayudas a este colectivo, aunque la mayor parte se ha quedado sin usar. Una no ejecución que además ha supuesto que el Consistorio hispalense tenga que pagar 28.000 euros en intereses a la Junta.

En un primer momento se recibió "la transferencia de fondos destinada a las Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2024, concedida por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad", que ascendía a 310.403 euros, tal como recoge este documento consultado por El Correo de Andalucía. Poco después "se estableció la distribución complentaria, con crédito procedente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030", añadiendo otros 891.498 euros más para esta finalidad.

En total, el Consistorio hispalense percibió 1.201.901 euros del Ministerio y la Consejería. Más de 1,2 millones destinados a subvenciones para atender las necesidades básicas de familias "con personas menores de edad a su cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, y dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores de riesgo y al mantenimiento e incremento de los factores de protección", según los requisitos exigidos por la Junta de Andalucía.

Aunque de esos 1,2 millones de euros, el 73% se ha quedado sin utilizar. Para ser exactos, 884.761 euros, que es la cantidad que ha devuelto el Ayuntamiento "de las transferencias recibidas en 2024 para la ejecución del Programa Ayudas Económicas Familiares". Desde el Consistorio no han respondido hasta el momento a las preguntas de este periódico.

Plazos ampliados y dinero sin usar

"El plazo de ejecución de las transferencias correspondientes al Ayuntamiento de Sevilla surtía efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024". No obstante, el 15 de octubre de aquel año, y previa solicitud municipal, "se dictó resolución por el Director General de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Junta de Andalucía por la que se ampliaba el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2025 y el de justificación hasta el 15 noviembre de 2025", recoge el expediente aprobado en Junta de Gobierno local.

"Por otro lado, con fecha 17 y 19 de diciembre de 2024, según consta en el certificado emitido por la Intervención municipal, se transfirieron a la cuenta de este Ayuntamiento 310.403 euros y 891.498 euros", señala el documento. "A este respecto, se presentó ante la Junta de Andalucía la correspondiente justificación, incluyendo certificado del interventor del 13 de noviembre de 2025 sobre la aplicación de las cantidades transferidas a la finalidad prevista, habiéndose realizado con cargo a la misma un gasto total de 317.140 euros".

"Posteriormente, se recibió acuerdo de la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Consejería de Inclusión Social por el que se determina el inicio del procedimiento de reintegro parcial de las transferencias realizadas en 2024 al Ayuntamiento". Así, el pasado 14 de noviembre de 2025 se motivó esta devolución "en la no justificación del importe de 884.761 euros más los intereses correspondientes devengados desde la fecha del pago de las transferencias hasta la fecha en que se produzca el ingreso del importe pendiente de abonar".