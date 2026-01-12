La boda de Carlos V se conmemorará en Sevilla con un 'mapping' y una recreación en el Alcázar por su 500 aniversario

Fue un 11 de marzo de 1526, Viernes de Dolores, cuando una dama portuguesa llamada Isabel, y el nieto de los Reyes Católicos, Carlos I de España y V de Alemania, se dieron el "sí, quiero" en el Salón de Embajadores del Real Alcázar. De este enlace, histórico para la ciudad de Sevilla, se cumple el 500 aniversario dentro de apenas dos meses, y para celebrarlo la capital será testigo de múltiples actos conmemorativos, que han sido presentados este lunes en la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento por el alcalde. El primero de ellos, el que abrirá la celebración, será "un gran espectáculo visual" en la fachada del Alcázar, junto a la Puerta del León, además de la recreación del enlace en el interior, a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla. En la misma jornada, habrá una actuación de los ministriles.

A partir del próximo 11 de marzo arrancará una agenda repleta de actos. Hasta el 13 de marzo tendrá lugar el congreso internacional Las bodas de Carlos V en Sevilla, con la presencia de catedráticos, investigadores y académicos en Historia de España y, concretamente en la figura de Carlos V, venidos de toda Europa. Habrá especialistas internacionales provenientes de las universidades de Leiden, Viena, Venecia o la Sorbona de París. Por ejemplo, el Premio Nacional de Historia Ricardo García Cárcel, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir Faus, o el americanista y catedrático de la Universidad de Sevilla Ramón Serrera, entre otra treintena de expertos de primer nivel. La inscripción al Congreso podrá realizarse de forma telemática.

"Fue un acontecimiento que cambió la historia de Europa y del mundo. Este edificio lo mandó construir el emperador. Esta conmemoración es otra oportunidad para reforzar su liderazgo cultural y patrimonial. Es el primer año de una serie de conmemoraciones, como la Generación del 27 o la Expo del 29. Queremos que Sevilla vuelva a vivir lo que se vivió en aquel evento mundial, queremos implicar a todos los sevillanos", ha valorado el primer edil popular, José Luis Sanz, desde la Casa Consistorial, cuya construcción se inició gracias a esta boda.

Presentación de los actos conmemorativos de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal con el alcalde, José Luis Sanz, y el portavoz, Juan Bueno / Ayuntamiento de Sevilla

Se celebrará también una exposición virtual y presencial dedicada al libro impreso durante el reinado de Carlos V, que tuvo como epicentro de producción y distribución la ciudad de Sevilla. Esta exposición, bajo el título Los libros del Emperador. La cultura impresa en la Sevilla del siglo XVI, se realizará en colaboración con la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (BUS). La muestra virtual se hará por el espacio EXPOBUS, donde permanecerán disponibles a la consulta de los investigadores y del público general. En cuanto a la exposición física de los mismos tendrá lugar en el Real Alcázar. Esta muestra se organizará en las siguientes áreas temáticas: los triunfos del Emperador en la tradición caballeresca; la memoria dinástica y los espejos de príncipe; ciencia y cartografía histórica; y erasmismo y literatura espiritual.

Otra exposición tendrá lugar a partir del 11 de marzo en el Espacio Santa Clara, uno de los conjuntos arquitectónicos más significativos del Renacimiento sevillano e íntimamente vinculado al periodo de Carlos V, lo que permitirá un diálogo directo entre las obras y el patrimonio de Sevilla. Esta exposición, que se extenderá hasta el 30 de mayo, estará comisariada por el catedrático de Historia del Arte Alfredo Morales, y ofrecerá un recorrido por la Sevilla imperial de 1526 a través de un conjunto excepcional de piezas, como una figura de oro Inca, la capa pluvial de Carlos V o el retrato Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, de Rubens.

Desfile desde la Macarena, talleres y concursos

La agenda la completa un desfile conmemorativo teatralizado que simulará el recorrido de Carlos e Isabel desde su entrada por la puerta de la Macarena hasta el Real Alcázar. Esta ruta, que sigue el trayecto por el que se alzaron siete arcos de triunfo para recibir a la infanta de Portugal, primero, y luego al emperador, será promocionada desde la delegación de Turismo a través de mapas y guías traducidas a inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Esta acción será presentada en Fitur, en Madrid.

Además, se celebrarán 8 conferencias de la mano de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, una semanal, que se celebrarán en el mismo periodo de tiempo que estuvo el emperador en Sevilla. Por tanto, estas se realizarán entre el 11 de marzo y el 13 de mayo de 2026 (excepto en Semana Santa y Feria).

Se convocarán paralelamente tres concursos que recojan el espíritu de esta celebración y sirvan para poner en valor el talento de los artistas sevillanos e impulsar su promoción:

Concurso de fotografía : con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros.

: con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros. Concurso de poesía : también con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros.

: también con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros. Concurso de Artes Plásticas El clavel. La flor de Carlos V e Isabel de Portugal: Este concurso se convocará de la mano de la Asociación Gremial del Arte Sacro, y servirá para poner en valor la llegada a Europa desde oriente de esta flor, con motivo de la boda imperial. Este certamen contará con una única obra premiada con 5.000 euros.

De la misma manera, en el segundo trimestre del año se celebrarán cinco talleres basados en la gastronomía, la música, la medicina o la moda en la época. Cada taller tendrá una capacidad de 150 personas: taller de vestuario en la época de Carlos V; taller de Cocina en el siglo XVI; taller de Música y Danza Renacentista; taller del Boticario. La medicina en la época del Emperador; taller del Lutier.

Se llevará a cabo la reedición del libro La Boda del Emperador, que Juan de Mata Carriazo escribió en 1958. Una obra que, pese a su reedición en 1997, está agotada, y que esta efeméride será el impulso para estrenar nuevas pastas. En esta línea, se presentará en el primer trimestre del año la exposición Los viajes en la Edad Media y el Renacimiento. La época de Carlos V. Esta exposición está llamada a devolver su ADN original a la Casa de la Contratación, donde se albergarán, de forma permanente, documentos cartográficos de esta época de continuos descubrimientos geográficos, gracias a impresionantes gestas de marinos y aventureros europeos que cambiaron el curso de la Historia.

Nuevo logo y continuación de actos

Este lunes también se ha presentado la imagen gráfica de este año, obra de José Manuel Peña, técnico de Fiestas Mayores. Representa la cifra de este aniversario (500) cuyos ceros dibujan dos alianzas de bodas entrelazadas. En dichas alianzas se enmarcan los retratos de Carlos V e Isabel de Portugal. El logotipo se completa con la inscripción “500 años. Boda Carlos V Sevilla. 1526-2026” y se representa en los colores corporativos (carmesí y albero) de la ciudad.

Además, se seguirá celebrando Naturaleza Encendida “Arras” hasta el mes de marzo en esta edición que conmemora el 500 aniversario del desfile nupcial de Carlos V e Isabel de Portugal, así como en los siete arcos triunfales que lo acompañaron. También en el Alcázar, entre mayo y octubre, se celebrarán las visitas nocturnas teatralizadas dedicadas a la boda del Emperador. Serán 60 noches de representaciones cada año, con 4 funciones cada noche, por lo que esta iniciativa cultural sumará un total de 480 actuaciones en los dos años, con un aforo de 24.000 localidades. A diferencia de las representaciones dedicadas en 2025, este año se recreará la boda imperial en estas visitas.

También continúan hasta mediados de 2026 las visitas guiadas gratuitas al Real Alcázar, centradas en la boda del emperador. Recorrerán los espacios del monumento que acogieron a la imperial pareja tanto el día de su boda como las jornadas posteriores. El Palacio Mudéjar, el Cenador de Carlos V, el Palacio Gótico, los jardines… volverán a rememorar a Carlos e Isabel. Se trata de visitas de 75 minutos de duración, y que contarán, con pases especiales para los 11 distritos de la ciudad y se ofrecerán visitas a los colegios de Sevilla.

Precisamente en los colegios se harán acciones educativas, con material didáctico para que los niños y niñas conozcan la relevancia histórica que tiene para la ciudad esta conmemoración. Por su parte, el FeMàs, el Festival de Música Antigua de Sevilla, dedicará el día 22 de marzo un concierto dedicado a Carlos V, con música inspirada en la época del emperador, bajo el título “Las canciones del emperador”.