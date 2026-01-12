El carril bici del Puente de San Telmo estará cerrado hasta mayo por el montaje de los toldos

Durante los próximos cuatro meses no se podrá circular en bici por el carril habilitado para ello en el Puente de San Telmo. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado este lunes que el montaje de la estructura que permitirá que haya toldos en este puente que conecta la Puerta de Jerez con la Plaza de Cuba en los meses de calor se alargará hasta el mes de mayo. Esto implicará que el lado en el que se están haciendo obras seguirá cortado lo suficiente como para impedir el paso de los peatones y ciclistas. Además, tampoco existen de momento un plan b para las bicis, lo que ha ocasionado críticas de colectivos como la asociación A Contramano.

"Llevamos años reclamando sombra y se está empezando a colocar la estructura", ha explicado Sanz durante la presentación de los actos conmemorativos del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. Así, los toldos estarán listos "seguramente a partir de mayo".

Mientras tanto, de manera "provisional", las obras de montaje que están realizando las empresas Heliopol, nueva responsable de los tubos de la portada de la Feria de Abril , y Azul Construcción Repair S.A impiden la circulación por esa parte del puente. Cuando estén los toldos, no será un problema: "El toldo lo soporta una estructura fija en la barandilla y no afecta al carril bici".

Carril bici cortado en el Puente de San Telmo de Sevilla por las obras de instalación de toldos / Rafa Aranda

El primer edil popular ha reconocido también que no hay en estos momentos una opción nueva para los ciclistas. "Se siguen buscando alternativas. Difícilmente las hay en este sentido. Pido disculpas, de momento no se han encontrado", ha explicado. De hecho, algunos ciclistas están apostando por la carretera y otros por la propia acera.

Las obras de los toldos del Puente de San Telmo

La imagen del Puente de San Telmo dista bastante en estos momentos según el lado en el que te encuentres. Los trabajadores han colocado ya en el recién estrenado carril bici los bloques de hormigón que servirán para instalar las farolas temporales mientras comienzan a retirar las actuales. El Ayuntamiento había planteado comenzar las obras antes de la Navidad, sin embargo, retrasó el inicio para evitar afectar el tráfico en unas fechas tan señaladas. El contrato, formalizado el pasado mes de agosto, apuntaba a una duración de los trabajos de cuatro meses, por lo que cuadraría con la previsión hecha este lunes por Sanz.

Carteles que impiden la circulación de viandantes en el Puente de San Telmo. / Victoria Flores

Los trabajos se desarrollarán en dos fases para afectar de la menor forma posible tanto al tráfico rodado como la circulación de viandantes. Así, la primera fase se desarrollará en la zona del carril bici, que queda completamente bloqueado. La segunda, afectará al carril en dirección a Los Remedios, por lo que el carril central, que se dirige al Centro, tendrá que cambiar de sentido para asegurar el tráfico.

La propuesta de los toldos corren a cargo de, la hasta ahora empresa internacional sevillana, Ayesa por un valor de 1.119.297,19 euros. De hecho, los trabajos de fabricación de los toldos se vienen realizando desde el pasado mes de noviembre, para que la colocación de las lonas sea más ágil in situ, tal como se acordó con la empresa adjudicataria. De hecho, el retraso solo afecta a la instalación.

Los toldos estarán apoyados por una estructura metálica, que será, a su vez, desmontable. Se trata de una serie de pórticos curvos transversales anclados a las farolas existentes y a unos postes de pequeña altura integrados en los frentes de barandillas, que se atan entre sí mediante vigas longitudinales interiores y exteriores coincidentes con los límites del puente.