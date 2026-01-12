Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conmoción en Aguadulce tras morir un niño de 13 años de forma repentina

Militaba en un club de fútbol infantil del municipio e incluso había jugado el mismo sábado frente al Betis B

Imagen del menor en una publicación del club de fútbol donde militaba. / Peloteros de la Sierra Sur (X)

Ramón Morales

Sevilla

Absoluta consternación en el municipio sevillano de Aguadulce por la muerte este lunes de un chico de 13 años de forma repentina. Se llamaba Francisco García Águila y era jugador del club de Infantil Peloteros de la Sierra Sur del municipio sevillano.

Según diversas fuentes empezó a encontrarse mal el mismo domingo, aumentando rápidamente el malestar con fiebre muy alta, lo que provocó su traslado al Hospital de Osuna, donde falleció repentinamente en la madrugada de este lunes, sin que hayan trascendido las causas.

El Club donde militaba, Peloteros de la Sierra Sur de Aguadulce, ha expresado su dolor en las redes sociales por el fallecimiento del jugador, que era jugador habitual e incluso había salido de titular el mismo sábado de titular en el partido que le enfrentaba al Real Betis B, con empate a uno.

El Ayuntamiento de Aguadulce ha decretado tres días de luto oficial tras el fallecimiento del menor, vecino de la localidad, y ha mostrado sus condolencias indicando, en un mensaje en redes sociales, que las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y se suspenderán todas las actividades deportivas de la localidad: "El Ayuntamiento de Aguadulce reitera su consternación por este triste suceso y nos unimos al dolor que embarga a nuestro pueblo", ha señalado en redes sociales.

Conmoción en Aguadulce tras morir un niño de 13 años de forma repentina

