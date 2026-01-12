Un brasero en mal estado provoca la evacuación al hospital de una familia en Castilblanco de los Arroyos

Cuatro personas de una misma familia han sido evacuadas esta pasada noche al hospital Virgen Macarena de Sevilla tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en su vivienda de Castilblanco de los Arroyos, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

El suceso se produjo cuando una quinta persona, que se encontraba en el domicilio, se percató de que los afectados se habían desvanecido sin causa aparente, lo que permitió dar la alerta y activar los servicios de emergencia. Los cuatro intoxicados fueron rescatados a tiempo y trasladados al centro hospitalario, donde quedaron ingresados para su evaluación y tratamiento.

Por el momento no han trascendido las edades de los afectados. Las primeras investigaciones apuntan a que la intoxicación pudo deberse a un brasero con mala combustión localizado en el interior de la vivienda, aunque las circunstancias concretas del incidente están siendo analizadas.

Emergencias recuerda la importancia de extremar las precauciones con los sistemas de calefacción y ventilar adecuadamente los espacios cerrados para evitar este tipo de accidentes domésticos.

Escape de gas en Málaga

Dos mujeres de 34 años de edad y dos menores de 12 y 17 años también han precisado traslado hospitalario tras un escape de gas registrado en la tarde de este domingo, 11 de enero, en una vivienda de Málaga capital, según informó Emergencias 112.

El aviso se recibió sobre las 19:45 horas alertaba de que varias personas se encontraban mal por un posible escape de gas en un domicilio de la calle Virgen de la Esperanza. Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y Nacional y empresa suministradora.

Según fuentes sanitarias, dos mujeres de 34 años, un niña de 12 y un menor de 17 han sido trasladados al Hospital Regional de Málaga. Por su parte, los bomberos confirmaron que se trató de un escape de gas proveniente de un termo.