Gracia Rodríguez, divulgadora sevillana: "Este es el motivo por el que hay un indio en mitad de la avenida Kansas City"

Al pasear por la emblemática avenida Kansas City de Sevilla, una misma duda surge entre la mayoría de sevillanos y visitantes: ¿Qué hace la estatua de un indio en este conocido lugar?

Una incógnita que ha despejado Gracia Rodríguez, creadora de contenido y divulgadora especializada en cultura y curiosidades de Sevilla, que ha mostrado los motivos por los que "hay un indio en mitad de la avenida Kansas City".

"Para comprenderlo, nos remontamos al año 1966", ha explicado la divulgadora sevillana, que ha señalado que fue en ese año cuando la ciudad de Sevilla y Kansas City llevaron a cabo su hermanamiento.

¿Por qué hay una estatua de un indio en la avenida Kansas City de Sevilla?

Una relación que comenzó mucho antes, cuando el comercio entre Estados Unidos y Sevilla era constante a través de su puerto, lo que propiciaba los tratos comerciales con América.

Este hecho llevó a la construcción en 1905 del conocido como muelle de Nueva York, llamado así por la cantidad de barcos que salían de este embarcadero en dirección a la ciudad americana.

Jesse Clyde Nichols y la idea de llevar la Giralda a Kansas City

Pero esta no es la única relación de ambos territorios, ya que en la década de 1920, Jesse Clyde Nichols, un promotor inmobiliario con grandes proyectos emprendidos en Kansas City, visitó Sevilla y se enamoró de la ciudad, por lo que planeó construir una Giralda en el centro comercial Country Club Plaza en 1929.

Escultura 'El Explorador' de Sevilla y su unión con Kansas City / Sevilla legendaria

Sin embargo, el proyecto no se pudo llevar a cabo en ese momento. Dos décadas después, el centro comercial pasó a manos de su hijo, Miller Nichols, que viajó en 1966 a Sevilla, como ya había hecho su padre, en este caso para disfrutar de la Feria de Abril.

Y, como le había ocurrido a su padre, se sintió maravillado por la hermosura de la ciudad, por lo que promovió que ese mismo año Sevilla y Kansas City se hicieran ciudades hermanas.

Expo 92: el regalo que explica la escultura

"En 1967, la ciudad estadounidense tendría una réplica de 40 metros de la Giralda y la fuente de la Plaza de la Virgen de los Reyes, y Sevilla tuvo el gesto de cambiar el nombre de la llamada entonces avenida de San Pablo por avenida Kansas City"

Una relación que se amplió aún más en 1992, con la celebración de la Exposición Universal de Sevilla: "Tras la exposición, celebrada en Sevilla, el alcalde de Kansas regaló una escultura de bronce que representa un indio sioux llamada 'El explorador', réplica más pequeña de la que se encuentra en Estados Unidos".

Así, esta escultura de bronce, creada por Cyrus Edwin Dallin y expuesta durante la Expo del 92 en el Pabellón de Estados Unidos, fue colocada en la avenida que lleva el nombre del territorio americano como muestra de la unión inquebrantable entre ambas ciudades.