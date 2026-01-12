Los grandes hallazgos arqueológicos en el subsuelo de Sevilla que precedieron a los de las obras del metro

Las obras de la línea 3 del metro de Sevilla han destapado en la avenida Doctor Fedriani de la Macarena un yacimiento de unos 50 metros con 40 fosas funerarias y restos óseos de carácter humano pertenecientes a la época medieval andalusí, es decir, el periodo de dominio musulmán en la Península Ibérica bajo el nombre de Al-Ándalus. Este hallazgo, que ha llevado a la Consejería de Fomento a desplegar un equipo de arqueólogos que están analizando estas fosas documentadas no es el único que ha sacado a la luz parte del pasado de Sevilla escondido en su subsuelo: las Setas, el tranvía, el tranvibús, la línea 1 de metro o residenciales en Artillería, la Fábrica de Vidrio o San Bartolomé.

En pleno centro de Sevilla, en las obras de Metropol Parasol, en Las Setas de la Encarnación, se encontraron restos de la ciudad romana de Híspalis, desde los siglos I al VI d.C, cuando se hicieron en los años 90 las excavaciones previas al proyecto para construir una plaza y un aparcamiento subterráneo. Concretamente, estos restos arqueológicos pertenecían a gran parte del período romano, desde Tiberio (ca. 30 d.C.) hasta el s.VI y una casa islámica almohade de los siglos XII y XIII, también de la época andalusí. Además, este solar conservaba información de períodos que abarcan las edades media, moderna y contemporánea.

Todos estos mosaicos y vestigios encontrados se recopilaron y se encuentran expuestos en el Antiquarium, un museo arqueológico subterráneo integrado bajo las Setas que fue inaugurado en marzo de 2011. Este yacimiento arqueológico posee una sala de hasta 3.300 m² que contiene la factoría de salazones del siglo I; el conjunto de casas y calles romanas de los siglos II al VI; la casa almohade de la Noria; y otros elementos extraídos como mosaicos, hornos, fuentes...

Sala Antiqvarivm con restos arqueológicos en las Setas de la Encarnación de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Restos encontrados en la obra del tranvía y el metro

Dos infraestructuras importantes de la ciudad como el tranvía y la línea 1 de metro también se toparon con restos arqueológicos en sus respectivas excavaciones para su desarrollo. El tranvía fue inaugurado en el año 2007, pero a la hora de ejecutar las obras y renovar las canalizaciones se destaparon restos en el tramo comprendido entre la avenida de la Constitución y la Puerta de Jerez. Los trabajos del proyecto del Metrocentro sacaron a la superficie cuatro hornos almohades del siglo XII y numerosos restos arqueológicos como vasijas y cerámica, como avanzó entonces El Correo de Andalucía.

Este caso no estuvo exento de polémica, por la destrucción de los hornos en 2006 durante las obras previas a la peatonalización e instalación del tranvía, bajo el mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. El asunto acabó en la justicia, y en 2013 el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla archivó la causa abierta. Se impuso una multa de 25.000 euros y se taparon los restos encontrados.

Las obras del tercer tramo de la línea 3 norte del Metro de Sevilla han sacado a la luz restos arqueológicos de época medieval andalusí en la avenida Doctor Fedriani de la Macarena / Raúl Caro / EFE

En la misma zona, en la calle San Fernando, por las obras de construcción de la estación de Puerta Jerez de la línea 1 en 2004 se encontraron también restos de una muralla almohade, de una altura conservada de 2,20 metros, mientras que su anchura era de unos 2,4 metros. El primitivo muro estaba flanqueado por seis torres y poseía un foso defensivo delimitado por un antemuro o barbacana, según explica un artículo de la Universidad de Sevilla. También se descubrieron restos de construcciones de los siglos XVII y XVIII adosadas a la muralla.

Dentro de los trabajos para la línea 1, en la excavación de la estación de la Plaza de Cuba, junto a la avenida República Argentina, se hallaron restos del Convento de la Victoria del siglo XVI. Y en la estación del Prado de San Sebastián, se descubrió una necrópolis romana en un extremo de los jardines, con más de 200 tumbas pertenecientes al legado de la antigua Hispalis. Más recientemente, incluso con el tranvibús, se hallaron los restos de un muro y un pavimento en la calle Martín Villa.

Apertura de la cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar / Jorge Jiménez

Hallazgos en proyectos residenciales y el Alcázar

Arqueólogos consultados por este periódico destacan como relevantes los hallazgos encontrados en los últimos años en proyectos residenciales, algunos más grandes y otros en pequeños solares, así como los del Patio de Banderas del Alcázar. El más reciente se produjo a finales de 2025, en las obras del nuevo residencial que está desarrollando el Grupo ABU en Artillería, en las antiguas naves de Santa Bárbara. Se encontró un embarcadero y canales del siglo I d.C, de la Híspalis de la época romana.

Restos romanos encontrados en el residencial de Artilleria de Sevilla / Europa Press / Rosa Gil

En la zona de La Florida, en otro residencial, se descubrieron almacenes e instalaciones portuarios, cerca del Tagarete. También aparecieron restos en la calle Tintes, en el barrio de San Bartolomé, tras la demolición un edificio para la construcción de otro destinado a 10 viviendas y un sótano con 15 aparcamientos y 10 trasteros. Que se suman a las tumbas romanas aparecidas durante las obras en las parcelas de la Fábrica de Vidrio de La Trinidad, o la antigua necrópolis sefardí junto a la Puerta de la Carne y los Jardines de Murillo.

Este 2025 abrió al público la cripta del Real Alcázar, con restos arqueológicos que abarcan desde el siglo IX antes de Cristo hasta el siglo XI. Hornos tartésicos, un edificio portuario, una galería de columnas de época romana, vestigios de un posible templo dedicado a la diosa Isis, evidencias del gran maremoto del siglo III que arrasó la Sevilla romana, restos visigodos de carácter posiblemente monacal o estructuras correspondientes al arrabal islámico y a la primera muralla del Alcázar. Es el resultado de la finalización de las excavaciones realizadas entre 2008 y 2014 en este espacio arqueológico, que había permanecido cerrado hasta ahora.