Investigado un vecino de Los Palacios por abatir una especie protegida en Aznalcázar

La Guardia Civil investiga a una persona por la muerte de una garceta grande (Egretta alba), una especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, tras ser abatida en el interior de un coto de caza del término municipal de Aznalcázar, según ha informado el instituto armado.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Almonte, en la que se alertaba del hallazgo del ave muerta. Desde los primeros momentos, la colaboración ciudadana resultó determinante, ya que varios vecinos aportaron pruebas gráficas y datos relevantes recabados en el lugar donde apareció el animal.

Con esta información, los agentes lograron acotar rápidamente las líneas de investigación. Tras analizar los indicios y realizar diversas gestiones para identificar los vehículos presentes en la zona, las pesquisas se centraron en un vecino de Los Palacios y Villafranca, al que se atribuye de forma indiciaria la autoría de los hechos dentro de los límites del coto.

Durante la investigación, la Guardia Civil ha trabajado en estrecha coordinación con los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que se encargaron del levantamiento del ejemplar y de su traslado al Centro de Recuperación de Especies de El Acebuche, en el entorno de Doñana. Estos técnicos han aportado a las diligencias el reportaje fotográfico, la ubicación cartográfica exacta del hallazgo y la cadena de custodia del animal.

Las actuaciones han concluido con la investigación formal del presunto autor por un delito contra la flora y la fauna, y la remisión de todo lo actuado a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla, que continuará con el procedimiento.