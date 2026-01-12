Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un muerto y un herido grave tras una colisión entre dos coches en San Juan de Aznalfarache

A consecuencia del accidente, uno de los turismos salió de la vía, cayó por un terraplén e impactó contra un árbol

Imagen de uno de los coches siniestrados.

Imagen de uno de los coches siniestrados. / E.M.

El Correo

El Correo

SEVILLA

Una colisión entre dos turismos en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) se ha saldado este lunes, 12 de enero, con el fallecimiento de un varón y otro herido de carácter grave, según han confirmado los Servicios de Emergencias 112 a Europa Press.

Uno de los coches tras el choque penetró en una zona boscosa y chocó contra un árbol.

Uno de los coches tras el choque penetró en una zona boscosa y chocó contra un árbol. / E.M.

Así, el accidente se ha producido sobre las 14,40 horas de la presente jornada, momento en el que varios testigos alertaron al centro de emergencias de la colisión, que ha tenido lugar en la Avenida Cuesta de Cross del mencionado municipio sevillano.

Según han confirmado los presentes a Emergencias, a consecuencia de la colisión, uno de los turismos salió de la vía, cayó por un terraplén e impactó contra un árbol.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación y Policía Local, que confirmaron el final de la víctima fallecida.

Un muerto y un herido grave tras una colisión entre dos coches en San Juan de Aznalfarache

Un muerto y un herido grave tras una colisión entre dos coches en San Juan de Aznalfarache

El Ayuntamiento de Sevilla pierde más de 880.000 euros en ayudas para familias vulnerables

Investigado un vecino de Los Palacios por abatir una especie protegida en Aznalcázar

Investigado un vecino de Los Palacios por abatir una especie protegida en Aznalcázar
