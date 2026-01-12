Simof 2026 mira al cielo en Sevilla con más de 120 firmas y Rossy de Palma como madrina

La Semana Internacional de Moda Flamenca (Simof) celebrará su 31ª edición entre el 29 de enero y el 1 de febrero con cifras que refuerzan su papel como gran escaparate del sector: más de 120 firmas participantes, 1.550 trajes y 52 desfiles repartidos en distintos espacios. La cita contará además con una madrina de excepción, la actriz y cantante Rossy de Palma.

La presentación oficial de Simof 2026 ha tenido lugar este lunes en un escenario singular, las Setas de Sevilla, donde el flamenco ha sido protagonista desde el aire. Un desfile especial ha servido de adelanto a la próxima edición, con 14 diseños creados exclusivamente para la ocasión, inspirados en los colores del cartel oficial, que por primera vez es una obra pictórica de la artista María Tapia.

"Tras ediciones en las que las modelos tocaron la tierra y el agua, este año queríamos que el flamenco tocara el cielo", ha explicado Raquel Revuelta, responsable de la Agencia Doble Erre e impulsora de Simof, durante el acto.

Bajo el lema Generación Simof, la organización quiere poner en valor el largo recorrido de una pasarela que cumple 31 años de historia. "Hay mujeres y hombres que han nacido con Simof y que hoy tienen 31 años, una generación completa. Pero también es un lema que habla de todas las generaciones que han hecho posible este camino", ha señalado Revuelta.

La próxima edición volverá a acoger los premios Flamenco en la piel, que reconocen la contribución a la difusión y proyección del flamenco desde distintos ámbitos. En 2026 los galardones recaerán en Radio Sevilla, Cristina Heeren, Carmen Avilés, Ágatha Ruiz de la Prada y Vanesa Martín.

Entre las principales novedades destaca el estreno del desfile Inusual, un nuevo espacio concebido para diseñadores consolidados, con un formato más libre y reflexivo. "No es solo un desfile, es una experiencia expositiva donde la moda flamenca se observa desde una mirada distinta, poniendo en valor la artesanía, la creatividad y la capacidad de evolucionar sin perder la esencia", ha subrayado Revuelta.

Tras superar los 60.000 visitantes en la pasada edición, el Ayuntamiento de Sevilla confía en mantener e incluso mejorar esos registros. "Simof se ha convertido en una auténtica marca Sevilla", ha afirmado la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, durante la presentación.