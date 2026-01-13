Sucesos
Una ciclista resulta herida grave tras un atropello en la avenida de La Palmera
Una mujer de edad avanzada resultó herida de gravedad tras ser atropellada por un turismo en la Glorieta de los Marineros, lo que obligó a activar desvíos de tráfico
La Policía Local ha activado desvíos de tráfico en la Glorieta de los Marineros, en sentido Avenida de la Palmera, con motivo de un atropello a una ciclista registrado entre un turismo y una bicicleta, en el que ha resultado herida de gravedad una mujer de edad avanzada, según ha informado Emergencias 112 Andalucía. El accidente se produjo sobre las 15.15 horas y la víctima ha sido trasladada a un centro hospitalario.
El siniestro ha obligado a modificar la circulación en la zona para facilitar la actuación de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad vial. La circulación se ha recuperado con normalidad a partir de las 16:15 horas.
