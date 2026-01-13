El aeropuerto de Sevilla bate su récord y roza los 10 millones de pasajeros al año

El aeropuerto de Sevilla ha cerrado en 2025 su mejor año de la serie histórica y se ha quedado a las puertas de rebasar la barrera de los diez millones de pasajeros al año. Concretamente, cerró el ejercicio con 9,7 millones de pasajeros un 5,6% más que el año anterior lo que supone el mejor registro histórico.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Transportes y recogidos por Europa Press se alcanzó una media de 26.540 usuarios diarios especialmente por el incremento del tráfico internacional que se incrementó más de un 11%. Los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Italia (1.104.353 pasajeros), Francia (911.359), Reino Unido (860.398), Alemania (426.666), Portugal (349.087), Irlanda (178.973) y Bélgica (164.834).

Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el año pasado los vuelos con Irlanda (los viajeros aumentaron un 40%), Malta (+36%), Polonia (+24,3%), Alemania (+23,7%) y, a cierta distancia, Portugal (+15,4%), Italia (+14%) y Reino Unido (+13,3%).

Este aumento se produce cuando el aeropuerto trabaja en un plan de mejora de sus instalaciones que a corto plazo se centrará en una mejora de la capacidad de estacionamientos con un nuevo aparcamiento a la espera de que se avance en el proyecto de nueva conexión ferroviaria pendiente del Ministerio de Transportes.

Récord todos los aeropuertos andaluces

El dato de Sevilla se enmarca en una tendencia al alza en todos los aeropuertos andaluces. En total, las instalaciones andaluzas han recibido 39.355.423 pasajeros hasta el mes de diciembre, lo que significa un 6,3% más que el mismo periodo del año pasado, de los que 2.690.672 se registraron solo en el último mes de año. Se han realizado 365.380 operaciones en el conjunto andaluz, un 5,2% más que el mismo periodo del año anterior.

El crecimiento ha sido sobre todo de viajeros extrajeros ya que ha habido un aumento del 8,4% de las conexiones internacionales que han transportado 28,3 millones de viajeros. En cuanto a los movimientos nacionales aumentaron un 1,4% hasta llegar a 10,9 millones.

El mayor tráfico se registró en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol que cerró 2025 batiendo todos los récords en pasajeros y operaciones, que arrojaron crecimientos del 7,4% y el 6,9%, respectivamente. Este positivo balance obedeció al buen comportamiento que mantuvieron tanto el tráfico nacional como el foráneo.

Respecto al tráfico internacional, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron el británico (6.149.697 pasajeros) y, con algo más de distancia, el alemán (2.012.019), el holandés (1.631.525), el italiano (1.397.672) y el francés (1.386.610). Atendiendo al incremento de viajeros, los más dinámicos fueron Emiratos Árabes (+75,7%), Islandia (+59,2%), Catar y Egipto (ambos, con un alza del 39%) y República Checa (+32,4%).