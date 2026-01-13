Sevilla
Una avería en el Metrocentro de Sevilla obliga a remolcar un tranvía
Un fallo en el pantógrafo de una unidad a la altura del Prado de San Sebastián ha provocado que el servicio se suspendiera durante más de 40 minutos, según fuentes municipales
El Metrocentro de Sevilla ha quedado suspendido este martes por la mañana durante algo menos de una hora. Según informan fuentes municipales, a la altura del Prado de San Sebastián se ha producido "un fallo del pantógrafo de una unidad", lo que ha obligado a cancelar momentáneamente el servicio. Asimismo, el tranvía afectado ha tenido que ser remolcado tras sufrir esta avería.
A las 10:54, la cuenta oficial de Tussam publicó un mensaje informando de que la línea T1 Metrocentro suspendía su servicio. Más de 40 minutos después, a las 11:37, la empresa municipal de transportes señaló que el tranvía retomaba de nuevo la normalidad.
