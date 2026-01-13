Una avería en el Metrocentro de Sevilla obliga a remolcar un tranvía

El Metrocentro de Sevilla ha quedado suspendido este martes por la mañana durante algo menos de una hora. Según informan fuentes municipales, a la altura del Prado de San Sebastián se ha producido "un fallo del pantógrafo de una unidad", lo que ha obligado a cancelar momentáneamente el servicio. Asimismo, el tranvía afectado ha tenido que ser remolcado tras sufrir esta avería.

A las 10:54, la cuenta oficial de Tussam publicó un mensaje informando de que la línea T1 Metrocentro suspendía su servicio. Más de 40 minutos después, a las 11:37, la empresa municipal de transportes señaló que el tranvía retomaba de nuevo la normalidad.