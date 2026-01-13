Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una avería en el Metrocentro de Sevilla obliga a remolcar un tranvía

Un fallo en el pantógrafo de una unidad a la altura del Prado de San Sebastián ha provocado que el servicio se suspendiera durante más de 40 minutos, según fuentes municipales

Imagen de archivo del tranvía de Sevilla.

Imagen de archivo del tranvía de Sevilla. / Jorge Jiménez

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

El Metrocentro de Sevilla ha quedado suspendido este martes por la mañana durante algo menos de una hora. Según informan fuentes municipales, a la altura del Prado de San Sebastián se ha producido "un fallo del pantógrafo de una unidad", lo que ha obligado a cancelar momentáneamente el servicio. Asimismo, el tranvía afectado ha tenido que ser remolcado tras sufrir esta avería.

A las 10:54, la cuenta oficial de Tussam publicó un mensaje informando de que la línea T1 Metrocentro suspendía su servicio. Más de 40 minutos después, a las 11:37, la empresa municipal de transportes señaló que el tranvía retomaba de nuevo la normalidad.

TEMAS

