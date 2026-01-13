La Cartuja tendrá sensores que medirán la calidad del aire: las multas a los coches se activarán solo con "alta contaminación"

La revisión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Cartuja pactada por PP y Vox para Sevilla está más cerca de ser una realidad. Si en su primer año de aplicación las cámaras de seguridad instaladas multaron a 18.677 vehículos que no contaban con los distintivos que permiten acceder, circular y estacionar en su interior sin ningún tipo de restricción, ahora estas solo se activarán en días en los que se registre "una alta contaminación ambiental". Los dos grupos municipales mantuvieron este lunes su primera reunión para definir cómo será la circulación, iniciar los trámites para modificar la Ordenanza de Circulación que regula este espacio y desactivar las cámaras.

El PP ha explicado que esta medida forma parte del acuerdo para los presupuestos de 2026 y cumplirá la normativa europea y "los cauces legales pertinentes". Realmente, se trata de una exigencia que impuso Vox para dar su visto bueno a las cuentas del alcalde, y que este aceptó. Por ello su portavoz, Cristina Peláez, ha celebrado con más júbilo el acuerdo, como "una victoria de la libertad y del sentido común".

Según trasladan fuentes de Vox a El Correo de Andalucía, en esta primera reunión se ha acordado instalar unos sensores en La Cartuja, así como paneles informativos en los accesos de la ZBE. Será a través de esos medidores como se registrará la contaminación que haya en ese momento. Desde Vox, amplían estas fuentes, su idea es que la ordenanza se modifique como tarde en febrero, y será entonces cuando se puedan desactivar las cámaras. La instalación de las cámaras correrá a cargo de las cuentas municipales, para lo cual se ha concluido en la reunión que no hay problema presupuestario.

"En breve los sevillanos se desprenderán de una medida injusta, ideológica y profundamente perjudicial, especialmente para trabajadores, autónomos, familias y pequeños comerciantes. La Zona de Bajas Emisiones es un ataque directo al bolsillo de los sevillanos y una barrera artificial contra la actividad económica y comercial", valoraba Cristina Peláez tras la reunión mantenida con el PP, en la que se ha buscado aplicar una restricción inspirada en un pacto previo alcanzado por ambas formaciones políticas en Castellón. Desde Vox se ha insistido en esta modificación porque considera que "no respondía a una mejora real del medio ambiente, sino a la imposición de una agenda climática radical a quienes no pueden permitirse cambiar de vehículo", y han reiterado "su compromiso con políticas medioambientales sensatas".

¿Cuándo se activarán las cámaras de La Cartuja?

PP y Vox, a preguntas de este periódico, no precisan un nivel de contaminación exacto con el que se reactivarían las cámaras, en todo momento se ha hablado de "alta" y se abundará en esta cuestión más adelante. La Junta de Andalucía sí cuenta con la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, que establece varios niveles: buena, razonablemente buena, regular, desfavorable, muy desfavorable y extremadamente desfavorable.

Señal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en La Cartuja, Sevilla / EP

Los datos más recientes son de 2024, y de ellos se concluye que Sevilla y su área metropolitana es donde se registró un mayor número de situaciones desfavorables y muy desfavorables (53 días), siendo el ozono el contaminante que más afecta. Aunque realmente, solo hubo un día de calidad muy desfavorable, en marzo de 2024. Los restantes fueron 52 con calidad desfavorable, 121 días con calidad regular, 191 días de calidad razonablemente buena, y un día hubo calidad buena.

En La Cartuja las dos estaciones más cercanas son las de Torneo y San Jerónimo. Y allí la de Torneo contabilizó en 2024 un día de calidad de aire muy desfavorable, 12 días desfavorables y 55 regulares. Y la de San Jerónimo, dos desfavorables y 47 regulares.

¿Cómo se activarán entonces las cámaras? Según explicó Peláez días antes del acuerdo, si los niveles subieran, algo que se detectará con los nuevos sensores-medidores, se podrían activar las cámaras informando a los sevillanos, para de nuevo desactivarlas cuando los niveles de contaminación se encuentren por debajo del límite establecido. Vox defiende que La Cartuja es la zona de Sevilla con "menos contaminación" y "es precisamente donde se están multando a las personas".

Los concejales del PP, Álvaro Pimentel y Juan Bueno, en su reunión con la portavoz de Vox, Cristina Peláez, sobre la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja / Ayuntamiento de Sevilla

La normativa actual, cumplida al 99%

Mientras no se cambie la normativa, hasta el momento el vehículo que contaba con el distintivo "0 EMISIONES", "ECO", "C" o "B", no estaba afectado y podía acceder, circular y estacionar en el interior de la Zona de Bajas Emisiones sin ningún tipo de restricción. Y los vehículos que no dispusieran de uno de los distintivos ambientales y pudiera acogerse a alguna excepción prevista para entrar en la Cartuja, debían obtener un permiso de acceso mediante una declaración responsable, desde motocicletas, ciclomotores, taxi, VTC, algunos vehículos de transporte de mercancías o acreditados, entre otros.

La limitación empezó a ejecutarse en julio de 2024. Derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático, impide acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes de 7.00 a 19.00, a los vehículos más contaminantes, principalmente vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006.