GASTRONOMÍA
El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo las mejores tapas caseras y sus famosas codornices fritas: salió en 'The New York Times'
Este local situado en el corazón de Triana mantiene intacta la esencia de esos establecimientos de toda la vida
En pleno corazón de Triana se encuentra uno de los bares más emblemáticos de toda Sevilla, con más de medio siglo de trayectoria haciendo de las tapas caseras, los bajos precios y sus emblemáticas codornices fritas su seña de identidad.
Se trata de Casa Ruperto, uno de los negocios familiares más tradicionales de la capital hispalense que fue fundado en agosto de 1970, acumulando así 55 años de historia en los que ha mantenido intacta esa esencia de los bares de toda la vida, con sus platos contundentes, su cerveza fría y su ambiente único.
Las tapas más damosas de Casa Ruperto
Su fama se debe, sobre todo, a dos tapas mas faosas: las codornices fritas, conocidas entre los vecinos como 'pajaritos', que se marinan previamente en adobo, y las cabrillas en salsa.
Además, en este histórico lugar que cuenta con cerca de una quincena de tapas destaca el caballito, una tapa típica en los bares andaluces durante la mitad del siglo XX que consiste en jamón serrano colocado sobre una rodaja de pan frito.
Tapas caseras desde 3 euros en el corazón de Triana
Junto a estos platos se puede degustar una amplia variedad de tapas caseras desde 3 euros, como su lomo a la plancha, el serranito, la carne mechá, la hamburguesa, el pincho de pollo, las codornices, el jamón con roquefort, la pringá y los caracoles.
Y para acompañar estos bocados, Casa Ruperto cuenta con cerveza helada y toda clase de bebidas desde 1,60 euros.
Una riqueza gastronómica mantenida durante décadas que le ha hecho no solo ser uno de los bares favoritos de los sevillanos, sino ser conocido fuera de España hasta llegar incluso a la prensa de Estados Unidos.
La mención de Casa Ruperto en 'The New York Times'
Así, su proyección internacional se produjo en los años 80, cuando la periodista y escritora gastronómica Penélope Casas, una de las grandes divulgadoras de la cocina española en Estados Unidos, mencionó a Casa Ruperto en un artículo publicado en 'The New York Times'.
Esto hizo que este lugar situado en la avenida Santa Cecilia número 2 no solo se convirtiera en todo un emblema de la buena cocina para los sevillanos, sino en un imprescindible para cualquier turista que acuda a la capital y quiera conocer la cara más auténtica de Sevilla.
