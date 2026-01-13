Su Eminencia se vuelca con Ibrahim, el marroquí que salvó a dos niñas de un incendio el día de la Lotería

El 22 de diciembre, mientras una parte de Su Eminencia celebraba un quinto premio en la Lotería, Ibrahim Mzili salvó a dos niñas. Fue justo a unos cuantos metros de la administración que vendió el décimo agraciado, en la calle Ofelia Nieto, donde una estufa provocó el incendio de un piso. Al pasar por ahí y oír los gritos de la madre, este marroquí de 34 años no se lo pensó: accedió al interior de la vivienda y rescató a las dos menores de entre las llamas. Un heroico gesto que ahora este barrio sevillano, el suyo, le ha agradecido de manera unánime.

"Yo iba camino de una tienda para hacer la compra, y al coger por esa calle vi a una mujer que conocía pidiendo socorro", relata Ibrahim Mzili a El Correo de Andalucía. "Me gritaba: 'Ayúdame, ayúdame, Ibrahim. Hay fuego. Mis hijas'". Cuando entró en el piso, "era un infierno", según Mzili: "Todas las habitaciones estaban quemadas. Me encontré a las niñas en el centro de la cama mientras el colchón ardía por los lados".

Sacó a las menores de la vivienda y las dejó en el portal del bloque junto a su madre. Y volvió a entrar en el apartamento una segunda vez: "Quería ayudar también para que no perdieran la casa entera. Regresé para echar agua e intentar apagar el fuego, pero fue imposible", detalla Ibrahim. Unos minutos después llegaron los Bomberos y sofocaron el incendio por completo. Para entonces las niñas ya estaban a salvo: "La mujer no paraba de darme las gracias. Me dijo que eso no lo hace cualquiera".

Un móvil perdido y el apoyo de todo un barrio

Este treintañero, cocinero de profesión, relata los hechos con normalidad, sin darle mayor importancia. Pero aquel 22 de diciembre arriesgó su vida por la de los demás, hasta el punto de sufrir heridas leves en el incendio. "Me quemé las orejas y la nariz, tengo una cicatriz incluso. Y también el cuello, que me duele mucho", asegura.

Ibrahim Mzili también perdió en las llamas una sudadera, las llaves y el móvil. Aunque sus vecinos han querido agradecerle el gesto regalándole esos efectos personales que arrasó el fuego: "Cuando nos enteramos de que se quedó sin teléfono por salvar a dos niñas, se nos ocurrió hacer una colecta entre los afiliados y el profesorado del IES Diamantino García para comprarle uno nuevo", afirma Ángel Carrique, portavoz de la plataforma Barrios Hartos.

"Al enterarnos de que perdió el móvil en el incendio, se nos ocurrió hacer una colecta para comprarle uno nuevo"

La respuesta de Su Eminencia fue abrumadora: "En apenas dos días recogimos dinero de sobra para el móvil; lo que sobró, se lo entregamos también a Ibrahim", señala Carrique. "Él no le da importancia a lo que ocurrió, aunque fue un gesto de heroicidad. En momentos así te das cuenta de que la capacidad solidaria de la gente es mayor de lo que imaginas", reflexiona este representante vecinal.

Para Ángel Carrique, tanto la actuación de este joven marroquí como el apoyo de los vecinos "demuestra que el barrio tiene posibilidades de estar unido". Y que "los prejuicios asignados a los inmigrantes no son más que un sinsentido". "Aquí todo el mundo se ha volcado con la familia afectada por el incendio y también con Ibrahim, por supuesto. Qué menos".

"Hace cinco años llegué a Lanzarote en patera. Sufrí mucho aquellos días en el mar", cuenta Ibrahim Mzili. Tras pasar unos meses en las Canarias, decidió venir a Sevilla para buscarse la vida y poder ayudar a su familia. "Estoy empadronado aquí, y la verdad que estoy feliz en la ciudad y en este barrio", confiesa. Un barrio, Su Eminencia, que le ha devuelto con cariño y apoyo la valentía que demostró aquella mañana de Lotería de Navidad.