Aviso amarillo en Sevilla: estas son las horas a las que va a llover este martes según la Aemet

La lluvia regresa este martes a Sevilla con fuerza. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene en alerta amarilla la campiña sevillana por lluvias desde las 12:00 hasta las 00:00 horas del miércoles, con una previsión de 15 litros de agua caída en una hora.

Por lo tanto, la jornada del martes llega pasada por agua. La Aemet sitúa la probabilidad de precipitación en el 100% a lo largo del día, con un escenario que evoluciona de lluvias en general débiles por la mañana a un tramo central con tormentas.

Alerta amarilla por lluvias en Sevilla / Aemet

En lo térmico, el día se mantendrá templado para la época, con mínima de 11 grados y máxima de 18, y valores en torno a 15 grados al mediodía, antes de bajar hacia la tarde. Esta es la predicción por horas de lluvia en Sevilla.

Probabilidad de lluvia y temperatura por horas en Sevilla:

07.00–08.00 : 10 °C/ 80% de probabilidad de lluvia

: 10 °C/ 08.00–09.00 : 10 °C/ 80%

: 10 °C/ 09.00–10.00 : 12 °C/ 80%

: 12 °C/ 10.00–11.00 : 13 °C/ 80%

: 13 °C/ 11.00–12.00 : 14 °C/ 80%

: 14 °C/ 12.00–13.00 : 15 °C/ 100%

: 15 °C/ 13.00–14.00 : 15 °C/ 100%

: 15 °C/ 14.00–15.00 : 16 °C/ 100%

: 16 °C/ 15.00–16.00 : 16 °C/ 100%

: 16 °C/ 16.00–17.00 : 16 °C/ 100%

: 16 °C/ 17.00–18.00 : 15 °C/ 100%

: 15 °C/ 18.00–19.00 : 14 °C/ 100%

: 14 °C/ 19.00–20.00 : 13 °C/ 100%

: 13 °C/ 20.00–21.00 : 12 °C/ 100%

: 12 °C/ 21.00–22.00 : 12 °C/ 100%

: 12 °C/ 22.00–23.00 : 11 °C/ 100%

: 11 °C/ 23.00–24.00: 11 °C/100%

Resumen del día

Temperatura mínima : 10 °C

: 10 °C Temperatura máxima : 16 °C

: 16 °C Probabilidad de lluvia : muy alta desde la mañana y generalizada desde el mediodía

: muy alta desde la mañana y generalizada desde el mediodía Periodo más adverso: entre las 12.00 y las 21.00 horas

La lluvia se prolongará hasta el sábado

Aunque el martes se presenta como el día más adverso, Sevilla afronta una semana claramente inestable, con la lluvia como elemento dominante durante varios días consecutivos y una bajada gradual de las temperaturas, especialmente en las mínimas.

El miércoles continuará la inestabilidad, aunque con una evolución más favorable. La lluvia será muy probable durante la madrugada y la mañana, incluso con tormentas a primeras horas, pero irá perdiendo intensidad conforme avance el día, hasta desaparecer por la tarde-noche. El termómetro iniciará un descenso más acusado, con mínima de 8 grados y máxima de 17, dejando un ambiente más fresco al final de la jornada.

El jueves llegará con una tregua parcial. La mañana será mayoritariamente seca y con cielos cubiertos, pero la lluvia volverá a partir del mediodía, con probabilidad del 100 % durante la segunda mitad del día. Las temperaturas seguirán bajando, con mínima de 6 grados y máxima de 15, consolidando un ambiente más frío, especialmente al amanecer.

El viernes se mantendrá la dinámica invernal, con lluvias probables durante todo el día y un escenario que puede incluir tormentas en la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas apenas variarán respecto al jueves, con mínima de 7 grados y máxima de 16, y una sensación térmica condicionada por la humedad y el viento.

Previsión semanal en Sevilla / Aemet

El sábado apunta a una ligera mejoría, aunque todavía con probabilidad de lluvia del 60%, en forma de precipitaciones débiles. El cielo se mantendrá nuboso y el ambiente será claramente invernal. Las temperaturas seguirán descendiendo, con mínima de 4 grados y máxima de 14, la más baja de la semana en las primeras horas del día.

El domingo reducirá notablemente la inestabilidad. La probabilidad de lluvia baja al 30%, con cielos mayoritariamente cubiertos pero menos activos. El descenso térmico se acentúa, con mínima de 5 grados y máxima de 12, dejando una jornada fría, especialmente en las primeras horas.

El lunes cerrará el episodio con una mejoría clara. La probabilidad de lluvia se sitúa en el 25%, con intervalos nubosos y un tiempo más estable. Las temperaturas subirán de forma apreciable, con mínima de 5 grados y máxima de 18, recuperando valores más suaves durante el día.