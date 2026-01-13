El PSOE tiende la mano a José Luis Sanz para alcanzar acuerdos en Sevilla que frenen a Vox

"Este acuerdo no traspasa líneas rojas". Estas fueron las palabras del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tras sellar a finales de diciembre un pacto con Vox que incluye "combatir la proliferación de manteros" o endurecer el acceso de inmigrantes en situación irregular al padrón municipal, entre otros puntos. Tres semanas después de aquella foto, el PSOE le ha tendido la mano a Sanz "para proteger la convivencia, los derechos fundamentales y un modelo de ciudad abierta y plural". Y ahora se abre un nuevo escenario para los populares: o llegan a un entendimiento con los socialistas o ratifican el que tienen con Vox.

"Lo que ofrezco aquí es frenar la deriva de valores de convivencia a la que nos lleva la extrema derecha", ha afirmado Antonio Muñoz, portavoz de la formación municipal socialista. "Creo que el Partido Popular y el PSOE, y por supuesto con la otra fuerza de la izquierda, podemos tener una amplia base de acuerdo en torno a temas de igualdad, educación, cultura, medioambiente y defensas de derechos LGTBI. Y huir así de prácticas como utilizar el padrón como instrumento político", ha detallado Muñoz

Así, los socialistas han impulsado una moción para el Pleno de este jueves con hasta 11 puntos diferentes. Muchos están relacionados, en mayor o menor medida, con las claves del acuerdo para los Presupuestos que sellaron los populares con Vox a finales del pasado año. "El Ayuntamiento de Sevilla se compromete a la no utilización de la inscripción en el padrón municipal como instrumento de control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinas o vecinos", propone uno de ellos.

Otro exige al Consistorio hispalense "reiterar su apoyo al Pacto de Estado contra la violencia de género, a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al derecho a una maternidad libremente decidida y a las políticas públicas de apoyo a la crianza". "El Ayuntamiento de Sevilla manifiesta su apoyo a las políticas de cooperación internacional desarrollada desde los municipios, que tienen como objetivo erradicar la injusticia y la desigualdad entre los pueblos".

También pide que los cuatro partidos del Pleno municipal voten "reiterar su compromiso con las políticas de diversidad sexual y de género, garantizando el apoyo institucional y presupuestario a los colectivos LGTBI y a la implementación de acciones que aseguren la plena igualdad y no discriminación". O "manifestar su apoyo a un sistema público de limpieza en los colegios públicos, mediante trabajadoras y trabajadores propios con un empleo de calidad".