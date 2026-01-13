El pueblo de Sevilla que repartirá este domingo jamón recién cortado y migas caseras: así puedes conseguirlos

Un municipio de Sevilla se convertirá en cuna gastronómica este próximo domingo con el I Encuentro de Cortadores de Jamón, que permitirá a los visitantes disfrutar de este producto recién cortado, así como migas caseras y barra "a precios populares".

La localidad que se llenará de vida y sabor será Cantillana que, durante este próximo domingo 18 de enero, celebrará la Fiesta de San Sebastián, patrón del municipio.

Con motivo de esta efeméride, la Hermandad de la Soledad de Cantillana llevará a cabo este encuentro en el que varios cortadores profesionales harán muestras de su trabajo y ofrecerán sus platos de jamón recién cortado por 3 euros.

Dónde se celebrará el encuentro y a qué hora

Además, durante este evento que arrancará a partir de las 13.00 horas en la Plaza del Llano, los usuarios podrán disfrutar de su servicio de barra a "precios populares", así como de una degustación de migas caseras.

"Invitamos a vecinos y a visitantes para compartir un buen día por una buena causa", señalan desde el propio Ayuntamiento sobre esta cita inédita cuyas ganancias irán destinadas a la Hermandad de la Soledad.

Misa en honor a San Sebastián

Además, a las 11.30 horas, el municipio celebrará una misa en honor a San Sebastián en el santuario de Nuestra Señora de la Soledad a las 11.30 horas, tras lo que se celebrará este encuentro de cortadores de jamón.

Una cita que busca no solo honrar a su patrón y ayudar a la hermandad, sino servir de punto de encuentro entre vecinos y visitantes en un evento lleno de tradición y gastronomía a través de los mejores bocados de la localidad.