Urbanismo autoriza la apertura del quiosco-bar del Muelle Camaronero junto al río un año después

Otro trámite superado. El quiosco-bar previsto en el Muelle Camaronero -la pasarela paisajística situada sobre la lámina de agua, paralela a la calle Betis y que depende del Puerto de Sevilla- sigue dando pasos para su apertura. La Gerencia de Urbanismo, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de este martes, aprueba conceder la calificación ambiental para su actividad, obteniendo así otro de los vistos buenos municipales que tenía pendiente. De hecho, cuestiones relacionadas con trámites vinculados a la Gerencia de Urbanismo, dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, han retrasado su inauguración, prevista en un inicio para el pasado mes de mayo, según informaban a este periódico fuentes conocedoras del proyecto el pasado verano.

Como informó El Correo de Andalucía, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) aprobó en octubre el otorgamiento de una concesión administrativa a favor de Tasty Gastrofood SLU -sociedad creada por 113Innova24H, del Grupo Premier - para la instalación de un quiosco desmontable por un plazo de 10 años. Esa autorización definitiva llegó un año después de la adjudicación, logrando de esta manera todos los permisos necesarios al margen de los municipales.

En concreto, la concesión ocupa una superficie de 250 m2, siendo la superficie total de la pasarela paisajística de 1.350 m2. Esta plataforma está situada sobre la lámina de agua, en paralelo a la calle Betis, y compatibilizará su uso y disfrute para actividades al aire libre con la nueva concesión, informaron fuentes del Puerto de Sevilla . El quiosco bar ocupará unos 80 metros cuadrados y estará colocado sobre una superficie de 250. Contará con un diseño que prevé "recuperar el patrimonio portuario de la figura de los antiguos tinglados portuarios del Muelle de la Sal, obra de Pedro Pastor y Landero", según el pliego.

Este establecimiento hostelero ya tenía las licencias de obra mayor y de actividad, requisitos esenciales para ejecutar las obras necesarias para las acometidas, que permitan poner en marchas los servicios básicos para establecimiento -como la luz, la fibra o el agua -, mientras que el quiosco-bar, cuya estructura es prefabricada, podrá situarse directamente con obras que no serán de gran envergadura en el emplazamiento seleccionado.

Así será el quiosco-bar de Grupo Premier en el Muelle Camaronero / Grupo Premier

El diseño de este quiosco-bar desmontable

Este quiosco-bar para el Muelle Camaronero cuenta con un diseño realizado por Estudio Calavera, según el cual se proyecta "una estructura de inspiración modernista bajo la premisa de la integración paisajística en la tradicional fachada regionalista sevillana de la calle Betis, uniendo así los elementos patrimoniales más característicos de la zona y recuperando la imagen del Tinglado metálico portuario como icono del río a su paso por la ciudad". El pliego, por su parte, también recogía que la instalación propuesta por el licitador es que sea desmontable.

Además, con proyectos gastronómicos como Casa Berrinche, el Muelle Camaronero contará con una oferta culinaria basada en una carta "con ingredientes de mercado y platos de autor", destacaba el Grupo Premier tras la adjudicación, que pondrá en valor las vistas panorámicas al río Guadalquivir e incluirá una carta con coctelería Premium "insignia del grupo hostelero".