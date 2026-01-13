Robo en una planta solar de Carmona: sustraen herramientas por más de 9.000 euros

La Guardia Civil investiga a dos personas por su presunta implicación en un robo con fuerza cometido en una planta fotovoltaica de Carmona, donde fueron sustraídas herramientas y maquinaria valoradas en más de 9.000 euros, según ha informado el instituto armado.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de los efectos, quien relató un detalle clave para el esclarecimiento de los hechos: la mañana del robo había sido auxiliado por dos desconocidos para introducir un remolque en el interior de la planta solar, después de que este quedara atascado. Horas más tarde, el remolque y varias herramientas desaparecieron, lo que centró las sospechas en esas mismas personas.

A partir de ese momento, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo de vigilancia discreta en zonas próximas a explotaciones agrícolas y ganaderas, con el objetivo de localizar vehículos coincidentes con los datos aportados y vinculados a los presuntos autores.

Estas actuaciones permitieron identificar a uno de los sospechosos, lo que condujo posteriormente hasta el segundo implicado. Como resultado de la investigación, los agentes lograron recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, entre ellos un remolque y tres desbrozadoras -una mecánica y dos manuales-, que fueron devueltos a su legítimo propietario.

La actuación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Carmona y ha finalizado con la investigación de ambas personas, que han sido puestas a disposición de la autoridad competente como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, según ha informado la Guardia Civil.