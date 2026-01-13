Sevilla celebra San Antón con la tradicional bendición de mascotas en la Divina Pastora

La tradicional cita con San Antón Abad, patrón de los animales, volverá a reunir este sábado 17 de enero a decenas de sevillanos y sus mascotas en la Capilla de la Divina Pastora, en el céntrica calle Amparo. La Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina celebrará a las 12.00 horas la misa en honor al santo, durante la cual se realizará la ya tradicional bendición de los animales de compañía.

Perros, gatos, tortugas, hámsteres o aves protagonizarán una jornada ya consolidada en el calendario sevillano, que este año alcanza su 22ª edición, tras celebrarse de forma ininterrumpida desde 2005. La cita presenta además una singularidad poco habitual: la bendición no se realiza en el exterior del templo, como ocurre en otros puntos de la ciudad y del país, sino dentro de la capilla y en el transcurso de la Eucaristía.

La Hermandad de la Divina Pastora subraya que este acto no es solo una tradición popular, sino también una expresión de su compromiso histórico con la naturaleza y el medio ambiente. No en vano, la Divina Pastora Coronada se venera rodeada de animales y vegetación en el conocido Altar del Monte, un icono simbólico que refuerza ese vínculo con el entorno natural.

Ese compromiso se remonta a los orígenes de la corporación. Desde 1714, la Hermandad dedica uno de los días de su novena -el primer o segundo sábado de septiembre- a orar por la conservación del medio ambiente y por quienes trabajan en su protección, siguiendo los textos del Venerable Padre Isidoro de Sevilla, fundador de la institución.

Enmarcada en la espiritualidad franciscana, la Hermandad destaca que el cuidado de la creación ha sido siempre una de sus prioridades, adelantándose incluso a los mensajes medioambientales de la Iglesia contemporánea, como los impulsados por San Juan Pablo II o el papa Francisco en la encíclica Laudato Sì.

Con esta celebración, la Divina Pastora vuelve a abrir sus puertas a vecinos y mascotas para vivir una jornada familiar, cercana y simbólica, en la que tradición religiosa y amor por los animales se dan la mano en pleno corazón de Sevilla.