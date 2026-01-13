Se vende piso reformado en Sevilla: dos dormitorios, terraza y excelente ubicación

Encontrar vivienda a buen precio en Sevilla y su entorno se ha convertido en una auténtica carrera contrarreloj. Sin embargo, todavía existen oportunidades reales que combinan precio asequible, buena ubicación y alta demanda de alquiler. Tres pisos, en Sevilla capital, Utrera y Alcalá de Guadaíra, destacan ahora mismo en el mercado por debajo de los 135.000 euros y reúnen un denominador común: están listos para entrar a vivir o generar rentabilidad inmediata. No es casualidad que este tipo de inmuebles sean los primeros en desaparecer de los portales inmobiliarios.

Piso reformado en Barriada Begoña por 135.000 euros

Piso en Bda. Begoña / Tucasa.com

Situado en una segunda planta sin ascensor en la popular barriada de León XIII, este piso de 74 m² se ha reformado recientemente, ofreciendo una vivienda lista para entrar a vivir. Con dos dormitorios, un salón-comedor luminoso, cocina independiente, baño actualizado y terraza, destaca por su excelente distribución y confort.

Su ubicación es uno de sus mayores atractivos: cerca de hospitales, universidades, centros comerciales, comercios y transporte público, y a pocos minutos del centro de Sevilla. Esto lo convierte en una opción ideal tanto para familias que buscan un hogar funcional como para inversionistas: actualmente puede alquilarse por unos 850 €/mes, garantizando una rentabilidad inmediata.

El piso se entrega con muebles básicos, calefacción individual y orientación que garantiza luz natural durante todo el día. La zona de Los Príncipes–La Fontanilla es reconocida por su tranquilidad, servicios y buena comunicación con las principales vías de la ciudad, convirtiéndolo en un inmueble muy demandado en el mercado.

Luminoso piso en Utrera, La Paz por 71.000 euros

Piso en Utrera, La Paz / Tucasa.com

Esta vivienda de 50 m² (45 m² útiles) se encuentra en una tercera planta sin ascensor en la zona de La Paz, Utrera. Con dos habitaciones, baño completo, salón exterior y luminoso, y armario empotrado, ofrece un hogar acogedor y práctico. La propiedad está en buen estado y puede entregarse amueblada, lista para entrar a vivir o continuar alquilando sin necesidad de inversión adicional.

Actualmente, el piso está alquilado por una familia responsable, lo que garantiza rentabilidad inmediata para quien busque inversión segura. Su orientación norte mantiene la vivienda fresca durante el verano, mientras que la distribución permite aprovechar al máximo cada metro cuadrado.

El barrio de La Paz ofrece una alta demanda de alquiler, cercano a colegios, transporte público y comercios locales, convirtiéndolo en una excelente opción para parejas jóvenes o inversores que buscan estabilidad y seguridad en sus operaciones inmobiliarias.

Piso en Alcalá de Guadaíra, zona Instituto por 115.000 euros

Piso en Alcalá de Guadaíra, Instituto / Tucasa.com

En Alcalá de Guadaíra, este piso reformado de 76 m² combina comodidad, luminosidad y un precio muy atractivo: 115.000 euros. Ubicado en una tercera planta sin ascensor, dispone de tres dormitorios, un baño completo y un salón amplio, ofreciendo espacio suficiente para una familia pequeña o como inversión de alquiler.

Su diseño moderno aprovecha la luz natural, creando un ambiente acogedor y funcional. Además, la zona del Instituto está consolidada, con todos los servicios necesarios al alcance: supermercados, colegios, transporte público y fácil acceso a Sevilla capital. Esto convierte a este inmueble en una inversión segura, con la ventaja de poder entrar a vivir sin necesidad de reformas adicionales.

La distribución de los espacios permite transformar la vivienda según las necesidades de sus futuros ocupantes: dormitorio extra, despacho, zona de ocio o incluso alquilar a estudiantes o profesionales que buscan proximidad a la ciudad.

Estos tres pisos son la prueba de que todavía existen oportunidades inmobiliarias interesantes en Sevilla y su área metropolitana. Ya sea para vivir desde el primer día o para invertir con rentabilidad asegurada, cada uno combina ubicación estratégica, buen estado y precio competitivo. Quien actúe rápido podrá asegurar un inmueble en una zona consolidada y con alta demanda, mientras que los que se retrasen probablemente tendrán que enfrentarse a precios más altos o menos opciones. Estas viviendas representan la oportunidad de entrar al mercado sin comprometer calidad ni rentabilidad.