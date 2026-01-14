El carril BUS-VAO entre el Aljarafe y Sevilla estará listo en febrero: 4.500 vehículos al día usarán la nueva plataforma reservada

La nueva plataforma reservada para el transporte público y los vehículos de alta ocupación (los que llevan más de dos personas) entre el Aljarafe y Sevilla estará lista en el mes de febrero. La Junta de Andalucía tiene prevista la finalización inminente de las obras del nuevo carril BUS-VAO de forma que se pueda coordinar ya su puesta en servicio con la Dirección General de Tráfico.

Las obras que se han venido ejecutando entre la glorieta del PISA (en el término municipal de Mairena del Aljarafe) y el acceso a la SE-30 por la autovía de Coria se encuentran ya al 99% tras una inversión de 17,3 millones de euros financiada con fondos europeos. Sólo resta en las próximas semanas la terminación del muro final en la A-8057, las plantaciones, la señalización y la iluminación. Una vez que todo haya finalizado, en torno al mes de febrero, se podrá poner en servicio.

El Aljarafe contará así con una plataforma reservada de 3,6 kilómetros para autobuses y vehículos de alta ocupación, con los que, según la Consejería de Fomento, se reducirá a la mitad los tiempos de demora en los desplazamientos desde el Aljarafe en beneficio, sobre todo, del transporte público.

La plataforma reservada consiste en la ampliación de la calzada izquierda de la carretera Mairena del Aljarafe-San Juan de Aznalfarache (A-8057) con un tercer carril a costa de la franja de mediana de dicha carretera. A la altura del cruce con la carretera A-8058, la plataforma reservada se separa de la calzada y adopta un trazado independiente de la misma hasta la confluencia de la Autovía de Coria. El cruce sobre esta carretera se ha resuelto con un viaducto de 120 metros de longitud, que accede a la Autovía de Coria por su borde exterior.

La anchura del carril BUS-VAO en el tramo inicial, en la A-8057, es de 3,50 metros, mientras que la velocidad será de 100 kilómetros por hora. Mientras, en el tramo de trazado independiente de la vía la velocidad se reduce a 60 kilómetros por hora y contará con mayor anchura, alcanzando los cuatro metros.

El carril BUS-VAO incluye, además, otras actuaciones como la construcción de muros de contención, mejoras en los accesos y la adecuación de la señalización para la nueva configuración viaria,como los paneles inteligentes para la gestión del tráfico del carril que serán gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

¿Quién podrá usar el nuevo carril BUS-VAO del Ajarafe?

Este corredor podrá ser utilizado por los autobuses del Consorcio Metropolitano que atienden a poblaciones como Mairena del Aljarafe, Almensilla o Palomares del Río. Su puesta en servicio llevará aparejada una futura modificación de las líneas para poder aprovechar sus ventajas frente a los atascos. Además, podrán transitar por este carril los vehículos considerados de alta ocupación, es decir, aquellos que tengan más de dos pasajeros.

La Consejería de Fomento prevé que serán más de 4.300 vehículos al día los que usen esta plataforma reservada en cuanto se ponga servicio, cifra que se espera duplicar en los próximos años. Además, circularán líneas regulares de autobús metropolitanos

Además de este carril BUS-VAO, la Consejería de Fomento está construyendo otro en el Aljarafe Norte, desde Castilleja de Guzmán hasta la estación de Plaza de Armas, pasando por Camas, que concluirá esta primavera.