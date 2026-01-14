Detenido un vecino de Las Cabezas de San Juan con 317 plantas de marihuana y droga lista para la venta

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación indoor de marihuana en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan en el marco de la operación TORBOSA, una actuación centrada en la prevención y erradicación de puntos de venta de sustancias estupefacientes y en la lucha contra el tráfico de drogas.

En el transcurso de la realización de un lanzamiento judicial de una vivienda de la localidad de Las Cabezas, la Guardia Civil recabó previamente indicios que la vivienda objeto del procedimiento tenía igualmente un acceso a una vivienda colindante, sospechando los investigadores que pudieran estar siendo utilizadas para la comisión de hechos ilícitos. Con conocimiento de tales indicios y con la autorización de la Autoridad Judicial se realizó la entrada y registro en ambas viviendas.

Descubrimiento de la plantación indoor

En los registros de las viviendas se constató por parte de la Guardia Civil que estaban siendo utilizadas como plantación indoor de cultivo de marihuana, aprendiendo los agentes un total de 317 plantas en un avanzado estado de floración, superando los 150 cm de altura, y que posteriormente arrojó un peso total de 23 kg.

Fruto de estos registros, se incautó la Guardia Civil igualmente 2 kg de cogollos de marihuana dispuestas en bolsas para su posterior distribución, 200 gramos de hachís en roca, además de 73 gramos de hachís dispuesta en pequeñas dosis individualizadas preparadas para la venta.

Dinero, enganche ilegal y riesgo de incendio

Paralelamente la Guardia Civil intervino en el domicilio 2.900 euros en metálico, así como útiles y herramientas propias para la elaboración y cultivo de la plantación, procediendo a la retirada de la instalación eléctrica fraudulenta utilizada en la vivienda para el cultivo, por el elevado riesgo de incendio existente debido a la sobrecarga de la red eléctrica.

La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Lebrija ha contado con la colaboración activa de la Policía Local de Las Cabezas de San Juan, finalizando con la detención de un varón vecino de la localidad de Las Cabezas, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, además de un delito de defraudación eléctrica.