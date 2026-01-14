Entrenúcleos es ya el barrio más caro del área metropolitana de Sevilla: el precio de la vivienda sube un 18% en un año

Hace un par de años, Entrenúcleos se presentaba como el barrio ideal para los recién independizados, las parejas que buscaban una primera vivienda y las familias jóvenes. En solo unos años la situación del último barrio de Dos Hermanas ha cambiado de forma drástica. En diciembre comenzó la construcción de la novena promoción de viviendas de un proyecto de 20.000 para 60.000 familias que cada día tiene más vecinos.

El último informe de Inmoselo revela que el precio de la vivienda del área metropolitana de Sevilla ha crecido de forma exponencial en el último año. La diferencia de los precios medios del metro cuadrado entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 va desde el 6,9% que ha vivido Bormujos hasta el 26,8% que ha experimentado Valencina de la Concepción. Los costes no bajan en ninguna localidad.

Entrenúcleos todavía no tiene un colegio público, el primero, según la Junta de Andalucía, llegará a finales del próximo año, pero los precios de sus viviendas ya superan los de algunos de los municipios más caros de la provincia, como puede ser Tomares. Si antes era relativamente fácil adquirir un piso por 150.000 o 160.000 euros, esas cifras quedan ya muy atrás para los nuevos compradores del barrio.

Los datos del último informe del mercado inmobiliario de Sevilla elaborado por la Agencia Inmoselo reflejan que en Entrenúcleos se ha producido una subida de los precios del 18% y que el metro cuadrado alcanza ya los 2.257 euros.

Promociones que superan los 500.000 euros

La última promoción de viviendas que se ha comenzado a construir en el vecindario, que estarán listas para el tercer trimestre de 2027, tiene precios que varían de los 449.900 euros en las casas de cuatro habitaciones y tres baños hasta los 535.700 euros de aquellas con cinco habitaciones y tres baños. De hecho, el precio medio de la vivienda en esta zona, que colinda con Sevilla, supera los 250.000 euros.

Por el momento, la principal flaqueza con la que cuenta el barrio es la oferta de servicios. Sin embargo, esta situación no va a tardar tiempo en cambiar. El vecindario estrenará a principios de 2027 una plaza de 17.000 metros cuadrados. Todo, con el objetivo de contar con todos los recursos necesarios en la zona. De hecho, también la línea de metrobús prevista en la zona pasará por debajo de la infraestructura y tendrá una parada.

Aunque Entrenúcleos se lleva el oro a los precios más altos, no es la zona del área metropolitana en la que más suben los precios. Valencina de la Concepción se sitúa como el municipio donde más aumentado el coste del metro cuadrado de media. Así, comprar una vivienda en el municipio del Aljarafe era en diciembre de 2025 un 26,8% más caro de lo que lo era en las mismas fechas del año anterior.

Subida de precios en otros municipios de Sevilla

Tomares, el municipio que antes dirigía el actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, es la localidad del Aljarafe con el metro cuadrado medio más caro, hasta llegar a los 2.217 euros, con una subida del 17%. Sin embargo, lo superan otros territorios del área metropolitana con entidad propia, como puede ser Montequinto. El barrio que se sitúa entre Dos Hermanas y Sevilla alcanza los 2.243 euros el metro cuadrado, un 14,8% más que en 2024.

También suben los precios en municipios como Gines, donde en el plazo de un año el precio medio del metro cuadrado se ha revalorizado un 20,1%. De hecho, en un solo trimestre, el coste de la vivienda en el municipio sevillano ha crecido un 14,4%. Un patrón que se repite en mayor o menor medida en las distintas localidades.

Pese a esta subida de precios generalizada en el área metropolitana, poco tienen que ver las cantidades que se manejan en las localidades que colindan con Sevilla con los de la capital. En la ciudad hispalense, los precios de zonas como San Bernardo-Buhaira-Huerta del Rey o Encarnación-Las Setas superan los 4.400 euros con creces. Además, la revalorización de la periferia dificulta más el acceso a la vivienda.