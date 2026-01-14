Isabel Pineda, historiadora y guía turística de Sevilla: "Este es el motivo por el que la Plaza del Pan se llama así"

No hay sevillano ni visitante al que se le pregunte por la emblemática Plaza del Pan y no sepa de qué rincón de Sevilla se trata. Pero todo cambia cuando se le explica que ese no es su título oficial, sino que durante siglos ha cambiado hasta siete veces de nombre hasta llamarse en la actualidad como Plaza de Jesús de la Pasión.

Así lo ha explicado Isabel Pineda, historiadora y guía turística de Sevilla, que ha asegurado que esta plaza situada a las espaldas de la Iglesia de El Salvador se conoce como Plaza del Pan por un curioso motivo: en la actualidad albergaba distintos obradores y panaderías.

El origen del nombre de la Plaza del Pan de Sevilla

"Aunque su verdadero nombre es el de Plaza Jesús de la Pasión, creo que casi todos coincidimos en llamarla Plaza del Pan", ha comenzado narrando la experta, que ha querido mostrar "el motivo por el que la Plaza del Pan se llama así".

De ese modo, ha indicado: "Hasta antes del siglo XVII, esta plaza fue conocida como Abajo de San Salvador. Luego, tuvo otros nombres, pero en el siglo XVII empieza a conocerse como la Plaza del Pan".

Las panaderías y puestos de pan que marcaron su identidad

El motivo de esta denominación fueron las panaderías situadas en este céntrico lugar: "Allí se colocaban los puestos del pan".

Así, este enclave se dio a conocer durante años con este distintivo por la presencia de toda clase de puestos de venta de pan a los que acudían los sevillanos para hacerse con sus mejores creaciones.

"Esta ha sido siempre una zona comercial. Desde que teníamos aquí la primera mezquita mayor de Sevilla, esto era parte del zoco", ha afirmado la experta sobre esta plaza ubicada desde sus inicios en un lugar estratégico, en pleno centro y entre lo que fuera la mezquita aljama y la alcaicería.

De Plaza del Comercio a Plaza del Pan: los cambios del siglo XIX y XX

Tal y como ha relatado Pineda, tras esto, en 1868, este entorno pasó a llamarse Plaza del Comercio: "Pero nada, a los pocos años vuelve a ser la Plaza del Pan".

El siguiente cambio se produjo en 1914, cuando se decidió denominar a este enclave, a petición popular, como Plaza de Jesús de la Pasión. Una medida que buscaba servir de homenaje a la imagen del mismo nombre que se encuentra en la Iglesia del Salvador.

El nombre oficial frente al nombre popular en el imaginario sevillano

"Pero aquí no termina la historia, pues en 1931 se le vuelve a llamar Plaza del Pan y, en el 39 ya, por fin, se quedan quietecidos y le vuelven a poner Plaza de Jesús de la Pasión y ya no se toca más el nombre", ha señalado la guía turística.

Sin embargo, a pesar de que se decidiera que este sería su nombre definitivo, en el imaginario colectivo ha quedado marcado para siempre este céntrico lugar como la Plaza del Pan.