Moda flamenca

José Hidalgo inaugura We Love Flamenco con una elegancia clásica actualizada

La primera pasarela de moda flamenca del año arranca de la mano del diseñador sevillano

Fotogalería | Desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco

Fotogalería | Desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco

Fotogalería | Desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco / Aníbal González

Susana Sorní

La pasarela We Love Flamenco levanta este miércoles el telón en Sevilla con un desfile inaugural de la mano del diseñador José Hidalgo. Las líneas maestras de esta nueva colección son la comodidad, tejidos naturales y exaltación de la figura femenina como ejes creativos. Como ya es habitual en esta pasarela, la inauguración apuesta por una moda flamenca que mira a la tradición sin renunciar a la evolución, con propuestas pensadas para realzar la silueta desde el respeto a la identidad cultural andaluza.

El desfile inaugural de José Hidalgo pone en valor el trabajo artesanal como seña de identidad, con diseños elaborados de forma cuidada y consciente, donde cada detalle refuerza la conexión entre moda, cultura y feminidad. Una declaración de intenciones con la que We Love Flamenco vuelve a reivindicar la belleza de la mujer andaluza y el papel de la moda flamenca como expresión viva del patrimonio cultural de Sevilla.

