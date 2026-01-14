Sanidad rechaza un nuevo barrio con 700 viviendas junto al cementerio de Sevilla: "No se descartan efectos crónicos en la salud"

Uno de los futuros barrios de Sevilla se ubicará en los antiguos suelos de la fábrica de Cross de San Jerónimo, con margen para construir más de 700 viviendas, pero para ello tiene que superar los reparos puestos por la Junta de Andalucía por su posibles perjuicios para la salud de la población que pueda residir allí. La Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo considera que tiene especial relevancia su cercanía al cementerio de San Fernando y las emisiones de los dos crematorios: "No se pueden descartar a priori efectos crónicos en la salud en la futura población residente así como riesgos derivados del posible incremento de la incidencia por cáncer como consecuencia de la exposición a dioxinas y furanos".

En el pleno de diciembre de 2024, con el voto favorable de PP y Vox y el negativo de PSOE y Podemos - IU, se dio luz verde de forma provisional a este proyecto residencial en unos terrenos que ocupan 101.437 m² (el equivalente a 10 campos de fútbol). En ellos, está prevista la construcción de 720 viviendas, de las cuales 288 serán VPO. Según defendió el Ayuntamiento, los suelos se encontraban "en situación de precariedad y pendientes de desarrollarse desde hace más de veinte años", por lo que esta operación urbanística supone poner "suelo en el mercado para responder a la demanda de vivienda de la población, en un enclave estratégico en la zona norte de la ciudad".

Sin embargo, para conseguir la aprobación definitiva, debe recibir el visto bueno final de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz ya se ha manifestado en contra en ocasiones anteriores, pero el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobará este jueves volver a remitirle un documento denominado Análisis en profundidad para Estudio de Impacto en la Salud en el que se considera que se subsanan las advertencias planteadas.

Terreno de la antigua fábrica de Cross de San Jerónimo, donde se construirán 700 viviendas / El Correo

El último informe desfavorable de la Junta plantea que los análisis sobre el impacto en la salud aportados por la Junta de Compensación, propietaria de los suelos, no aporta "referencia o bibliografía empleada" para analizar los valores utilizados sobre los datos de emisión de los crematorios, y tampoco se justifica la omisión de parámetros "cuyos límites se encuentran referenciados en la normativa en vigor, como PM 10, benzo(a)pireno y metales (Pb, As, Ni y Cd)". Ni "ciertos contaminantes asociados a la cremación, como por ejemplo dioxinas y furanos". La ausencia en el estudio de estos contaminantes es lo llevó a la Junta a no poder descartar "efectos crónicos" en la salud de los futuros residentes.

Informes de la Junta contra el barrio de la fábrica de Cross

Según expone el Ayuntamiento de Sevilla en el expediente que presenta en el pleno, todo se remonta a marzo de 2023, cuando se aprueba inicialmente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el uso industrial de esta parte de los suelos de la fábrica de Cross a uso residencial. Y en diciembre de 2024 los grupos municipales dieron luz verde a su aprobación provisional. Sin embargo, la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo emitió en enero de 2025 un Informe de Impacto en la Salud con carácter desfavorable, apoyado también en marzo por la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística.

Ante esta respuesta del Gobierno de Juanma Moreno, la Junta de Compensación aportó, para agilizar la tramitación, un Documento de Valoración de Impacto en la Salud basándose en un Análisis en profundidad, ambos realizados por la consultora ambiental DEPMA. En ellos se estudiaban estudios de dispersión (concentraciones estimadas a las que se vería expuesta la población a diferentes distancias de la instalación), vientos dominantes, ubicación concreta de las viviendas, equipamientos y centros educativos.

Esta documentación volvió a ser rechazada en septiembre, considerando esa falta de datos determinantes en el análisis en profundidad. Ahora, el Ayuntamiento volverá a enviar nueva documentación del Análisis en profundidad para Estudio de Impacto en la Salud, "al objeto de dar respuesta a lo solicitado el 19 de septiembre de 2025 por la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo". Y también remitirla a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, "a efectos de obtener el pronunciamiento favorable en el trámite de verificación/adaptación de los informes de carácter vinculante".

Si finalmente la Junta de Andalucía considera que se demuestra que no hay ningún peligro para la salud que en esa parcela se lleve a cabo este desarrollo urbanístico, se procederá a la aprobación definitiva del proyecto.

Equipamientos y zonas verdes

El nuevo uso residencial de los terrenos implica la mejora de los sistemas generales, dotacionales o equipamientos. Así, junto con las viviendas se construirán además equipamientos deportivos, educativos y socioculturales, zonas verdes y espacios libres, reservándose un total de 69.500 m² para suelos dotacionales.

A su vez, el proyecto contempla un aumento de las reservas para espacios libres y zonas verdes respecto del aprobado inicialmente, alcanzando ahora los 46 790 m². Dicha ordenación cuenta con el consenso de los propietarios de los terrenos, constituidos en Junta de Compensación, el Ayuntamiento de Sevilla y la Empresa Municipal de la Vivienda.