Así es la medalla de la Media Maratón de Sevilla 2026 que recibirán los 20.000 corredores

La Media Maratón de Sevilla 2026 sigue desvelando los detalles de una edición histórica. La organización ha presentado este miércoles la medalla oficial que recibirán todos los corredores que crucen la meta el próximo domingo 25 de enero, una pieza que vuelve a rendir homenaje al patrimonio de la ciudad al estar inspirada en el Arco de la Macarena, uno de los monumentos más reconocibles de Sevilla.

Con este diseño, la prueba mantiene la tradición de vincular su medalla a enclaves emblemáticos del casco histórico, reforzando así la identidad sevillana de una de las carreras más multitudinarias del calendario nacional.

20.000 corredores tomarán la salida

La medalla ha sido presentada en un acto institucional amadrinado por la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, junto al presidente del Club de Atletismo San Pablo, Antonio Olivencia, y el director de Create Deporte, Mateo Navajas.

Durante su intervención, María Tena ha destacado el "crecimiento sostenido y la proyección" de la Media Maratón de Sevilla, que en esta edición ha vuelto a batir su récord de participación. "El próximo domingo habrá 20.000 corredores en la línea de salida, 3.000 más que el año pasado", ha subrayado.

Presentación de la medalla de la Media Maratón de Sevilla 2026 / Ayuntamiento de Sevilla

Una prueba en pleno auge

La presentación de la medalla se suma a la realizada en diciembre de la camiseta técnica oficial de la carrera, en la que el Ayuntamiento ya avanzó algunos de los datos más destacados de esta edición. De los 20.000 inscritos, más de 6.000 serán mujeres, lo que supone más del 32% del total de participantes.

Además, la Media Maratón de Sevilla refuerza su carácter internacional con más de 3.000 corredores extranjeros, procedentes de hasta 90 nacionalidades distintas, entre los que destacan cerca de 600 atletas franceses.

Turismo deportivo

Según los datos municipales, para un 55% de los participantes será la primera vez que corran esta prueba, y solo uno de cada cuatro corredores reside en Sevilla o su provincia, lo que incrementa notablemente el impacto turístico y económico del evento. El Consistorio ha subrayado que este factor hará que el retorno económico "sea mayor que en ediciones anteriores".

Un recorrido rápido y cada vez más popular

La Media Maratón de Sevilla mantiene una progresión constante en participación en los últimos años: 10.500 corredores en 2022, 12.000 en 2023, 14.000 en 2024, 17.000 en 2025 y 20.000 en 2026.

La organización recuerda además que se trata de uno de los medios maratones más planos de Europa, con apenas cinco metros de diferencia de altura entre el punto más bajo y el más alto del recorrido, lo que convierte a la prueba en un escenario ideal para la consecución de grandes marcas.

Con la medalla ya presentada y la cuenta atrás en marcha, Sevilla se prepara para vivir el próximo 25 de enero una jornada histórica de atletismo popular en sus calles.