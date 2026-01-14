Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gerente SASEuromilones TrianaComplementos funcionariosViviendas cementerioBono alquiler AndalucíaAyesa
instagramlinkedin

Una mujer hospitalizada tras un incendio en un piso en la Macarena

El suceso ha ocurrido esta madrugada en un bloque de pisos de la calle León X

Bomberos de Sevilla.

Bomberos de Sevilla. / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

Una mujer ha resultado herida con quemaduras y ha precisado evacuación hospitalaria tras el incendio de una vivienda en Sevilla capital, en el distrito Macarena, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro se ha producido en un cuarto piso de un bloque de seis plantas ubicado en la calle León X, sobre la 1.10 horas de esta madrugada, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso porque en el edificio había humo y olor a quemado. Se ha activado entonces a los Bomberos de Sevilla, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los operativos desplazados al lugar han indicado que una mujer mayor ha sido evacuada a la Unidad de Quemados del hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense y que su estado es graveEl piso donde se originó el fuego ha quedado calcinado.

TEMAS

  1. Las lluvias llegarán a Sevilla con posibilidad de tormentas y podrían prolongarse dos días
  2. El restaurante de Sevilla especializado en postres de autor que está incrustado en una cueva y recrea la Alcalá de Guadaíra del siglo XIX
  3. Las obras del Metro de Sevilla encaran 2026: de las estaciones de Pino Montano al entorno del Hospital Macarena
  4. El Ayuntamiento de Sevilla pierde más de 880.000 euros en ayudas para familias vulnerables
  5. Los grandes hallazgos arqueológicos en el subsuelo de Sevilla que precedieron a los de las obras del metro
  6. El mercado inmobiliario de Sevilla, la 'excepción' nacional: las viviendas en construcción duplican a los nuevos hogares
  7. Los doce cargos que cobran más que el alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla: sueldos de más de 100.000 euros
  8. Un muerto y un herido grave tras una colisión entre dos coches en San Juan de Aznalfarache

Una mujer hospitalizada tras un incendio en un piso en la Macarena

Una mujer hospitalizada tras un incendio en un piso en la Macarena

Sanidad rechaza un nuevo barrio con 700 viviendas junto al cementerio de Sevilla: "No se descartan efectos crónicos en la salud"

Sanidad rechaza un nuevo barrio con 700 viviendas junto al cementerio de Sevilla: "No se descartan efectos crónicos en la salud"

Regalamos cinco entradas dobles para "Green Spa", el nuevo espacio de bienestar en pleno Aljarafe sevillano

Regalamos cinco entradas dobles para "Green Spa", el nuevo espacio de bienestar en pleno Aljarafe sevillano

Un empresario de Sevilla se enfrenta a seis años y medio de cárcel por fraude y apropiación indebida con ayudas de Europa

Un empresario de Sevilla se enfrenta a seis años y medio de cárcel por fraude y apropiación indebida con ayudas de Europa

El precio de la vivienda se dispara en Pino Montano, San Jerónimo y San Pablo: sube sobre un 24%% en un año

El precio de la vivienda se dispara en Pino Montano, San Jerónimo y San Pablo: sube sobre un 24%% en un año

Entrenúcleos es ya el barrio más caro del área metropolitana de Sevilla: el precio de la vivienda sube un 18% en un año

Manuel Carrasco presenta 'Lo de Évole' en Sevilla: "Como Quintero en su estilo, hay algo que lo hace único"

Manuel Carrasco presenta 'Lo de Évole' en Sevilla: "Como Quintero en su estilo, hay algo que lo hace único"

El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo las mejores tapas caseras y sus famosas codornices fritas: salió en 'The New York Times'

El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo las mejores tapas caseras y sus famosas codornices fritas: salió en 'The New York Times'
Tracking Pixel Contents