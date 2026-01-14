Una mujer hospitalizada tras un incendio en un piso en la Macarena
El suceso ha ocurrido esta madrugada en un bloque de pisos de la calle León X
Una mujer ha resultado herida con quemaduras y ha precisado evacuación hospitalaria tras el incendio de una vivienda en Sevilla capital, en el distrito Macarena, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El siniestro se ha producido en un cuarto piso de un bloque de seis plantas ubicado en la calle León X, sobre la 1.10 horas de esta madrugada, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso porque en el edificio había humo y olor a quemado. Se ha activado entonces a los Bomberos de Sevilla, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Los operativos desplazados al lugar han indicado que una mujer mayor ha sido evacuada a la Unidad de Quemados del hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense y que su estado es grave. El piso donde se originó el fuego ha quedado calcinado.
- Las lluvias llegarán a Sevilla con posibilidad de tormentas y podrían prolongarse dos días
- El restaurante de Sevilla especializado en postres de autor que está incrustado en una cueva y recrea la Alcalá de Guadaíra del siglo XIX
- Las obras del Metro de Sevilla encaran 2026: de las estaciones de Pino Montano al entorno del Hospital Macarena
- El Ayuntamiento de Sevilla pierde más de 880.000 euros en ayudas para familias vulnerables
- Los grandes hallazgos arqueológicos en el subsuelo de Sevilla que precedieron a los de las obras del metro
- El mercado inmobiliario de Sevilla, la 'excepción' nacional: las viviendas en construcción duplican a los nuevos hogares
- Los doce cargos que cobran más que el alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla: sueldos de más de 100.000 euros
- Un muerto y un herido grave tras una colisión entre dos coches en San Juan de Aznalfarache