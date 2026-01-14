Una mujer hospitalizada tras un incendio en un piso en la Macarena

Una mujer ha resultado herida con quemaduras y ha precisado evacuación hospitalaria tras el incendio de una vivienda en Sevilla capital, en el distrito Macarena, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro se ha producido en un cuarto piso de un bloque de seis plantas ubicado en la calle León X, sobre la 1.10 horas de esta madrugada, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso porque en el edificio había humo y olor a quemado. Se ha activado entonces a los Bomberos de Sevilla, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los operativos desplazados al lugar han indicado que una mujer mayor ha sido evacuada a la Unidad de Quemados del hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense y que su estado es grave. El piso donde se originó el fuego ha quedado calcinado.