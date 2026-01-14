El precio de la vivienda se dispara en Pino Montano, San Jerónimo y San Pablo: sube sobre un 24%% en un año

La vivienda se dispara en la periferia de Sevilla. El mercado inmobiliario hispalense ha cerrado el año 2025 con subidas generalizadas en la práctica totalidad de los barrios de la ciudad. Sin duda, es en los barrios más lejanos del centro de la ciudad en los que más se disparan los precios. Así, en Pino Montano, la vivienda crece un 29,1% en un año y en San Jerónimo escala un 23% sobre su precio de enero.

Según el estudio trimestral publicado por Inmoselo, frente a lo que se produce en los barrios más alejados del centro de la ciudad, cuanto más nos acercamos al kilómetro cero, menos suben los precios. Después de años de subidas constantes, los aumentos de precios en barrios como el de Nervión, Los Remedios o el Centro apenas suben en comparación con el trimestre anterior y la subida anual no supera el 10%.

El estudio sostiene que el mercado de la vivienda de la ciudad se consolida como "dinámico y polarizado" y subraya que se han alcanzado "máximos históricos" en las zonas consideradas como prime, acompañado de una subida de las periferias. Desde Inmoselo apuntan a que "la falta de stock de viviendas a la venta, junto con la voraz demanda de vivienda hace que el mercado se esté comportando así".

¿Dónde está el metro cuadrado más caro de Sevilla?

Por barrios, es en el Centro donde encontramos el metro cuadrado más alto de media, hasta llegar a los 4.014 euros. Sin embargo, la zona con el metro cuadrado medio más caro de la ciudad es el eje formado por San Bernardo-Buhaira-Huerta del Rey, donde el metro cuadrado llega a los 4.447 euros, seguido muy de cerca por la zona de la Encarnación-Las Setas, donde el metro cuadrado ya está en 4.441 euros.

Por el contrario, el metro cuadrado medio más barato que destaca el informe se encuentra en Torreblanca, donde se sitúa en 740 euros, muy por detrás del resto de barrios de la ciudad. De hecho hay que doblar esta cifra para poder comprar metros cuadrados en otros barrios de la ciudad como Cerro-Amate, donde el precio se dispara ya hasta los 1.458 euros de media por metro cuadrado.

"Los altos precios en zonas prime y más céntricas hacen que la demanda se esté desplazando a barrios como Pino Montano, Bellavista y San Pablo donde se han registrado fuertes subidas en 2025", sostiene el estudio. Así, insiste en que "esto va a hacer que estos barrios y otras zonas más asequibles de Sevilla podrían seguir siendo los que más se revaloricen en términos porcentuales durante 2026".

Choca en esta lista de periferias que crecen de forma exponencial, en la que también están las viviendas de La Macarena, que suben un 17,2% con respecto a la misma fecha de 2024, como Bellavista se desploma. Este barrio del Sur de la capital hispalense es el único cuyos precios caen si se compara con enero del año anterior. Aunque sube casi un 10% frente al trimestre anterior, la variación anual es de una caída del 3%.

Con todo, el informe predice un aumento de la compra-venta de vivienda muy leve para este año e incluso un estancamiento. "La oferta disponible sigue siendo escasa y los precios altos van a dificultar el acceso a la vivienda a muchas familias", explica, aunque prevén que esto no provoque un descenso en los precios, ya que "la oferta de viviendas en alquiler de larga duración cada vez es menor".