Regalamos cinco entradas dobles para "Green Spa", el nuevo espacio de bienestar en pleno Aljarafe sevillano

Hotel Apartamentos Simón Verde continúa ampliando su propuesta de valor con la inauguración de Green Spa, un nuevo espacio de bienestar diseñado para el relax, la armonía y el cuidado personal, abierto tanto a clientes alojados como a visitantes externos.

Con el objetivo de acercar esta nueva experiencia de bienestar a un público aún más amplio y celebrar su apertura, Hotel Apartamentos Simón Verde, junto a El Correo de Andalucía, pone en marcha un sorteo especial que permitirá a cinco parejas disfrutar de Green Spa, el nuevo espacio de relax y cuidado personal del complejo, y descubrir libremente esta propuesta de bienestar cuando deseen.

¿Cómo participar? Solo tienes que registrarte como usuario de El Correo de Andalucía y rellenar el formulario que encontrarás abajo. El sorteo estará activo hasta el próximo lunes 26 de enero a las 10:00 horas. ¡Así de fácil! Para gestionar la entrega de las entradas, nos pondremos en contacto con los ganadores del sorteo a través del teléfono móvil facilitado en el formulario de participación.

Instalaciones y servicios

El complejo combina la calidad de un hotel con la autonomía de un apartamento. Dispone de 103 apartamentos de distintas tipologías, entre ellas el ‘Dreamsuite’ o "habitación del sueño". Un espacio concebido para garantizar el ‘sueño perfecto’. Su oferta se completa con espacios para eventos de hasta 250 personas , piscina con Pool Bar, restaurante con Terraza Lounge, biblioteca, área de juegos y un moderno centro de bienestar ‘Green Spa’ con servicios de fitness, relax y tratamientos abiertos también al público general.

Espacio disponible tanto para alojados como para visitantes externos al hotel

Pero el Hotel Apartamentos Simón Verde no solo se centra en el descanso, sino que acoge una amplia tipología de clientes. Desde viajes por trabajo, turistas nacionales e internacionales, visitantes de provincias cercanas, grupos deportivos o viajeros de paso. Su éxito radica en ofrecer un equilibrio entre confort, independencia y atención personalizada, logrando fidelizar a su clientela.