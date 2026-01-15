El Aeropuerto de Sevilla reforzará su sistema de ayuda a la navegación para reducir los desvíos por niebla

La niebla ha vuelto a tomar Sevilla en la mañana de este jueves. Los sevillanos que cruzaban por el río eran incapaces de ver la Torre Pelli y quienes tomaban las grandes avenidas no podían distinguir la Giralda en el horizonte. Una vez más, donde más se ha notado este fenómeno atmosférico ha sido en el Aeropuerto de Sevilla, donde se han tenido que desviar un total de cuatro vuelos hacia Málaga, aunque esto podría cambiar pronto.

Los desvíos no son habituales, aunque sí que se repiten en el aeródromo de San Pablo cada vez que la niebla invade la ciudad e impide el aterrizaje seguro de los aviones. De hecho, a principios de diciembre, con un episodio similar al ocurrido este jueves tuvieron que cambiar su destino un total de 17 vuelos.

En realidad, los desvíos apenas afectaron al 0,03% de las conexiones en 2024 y al 0,04% de 2025. "El porcentaje de vuelos desviados sobre el total de operaciones que tenemos al año es muy pequeño", insisten desde San Pablo, aunque puntualizan que no quieren "restar importancia a las molestias que los desvíos ocasionan". De hecho, ha habido años en los que solo se han visto afectadas cinco aeronaves.

Así, fuentes del Aeropuerto consultadas por El Correo de Andalucía sostiene que no hay una tendencia anual exacta. Así, sostiene que la serie histórica es "errática", ya que esto depende de "cómo vaya evolucionando la meteorología cada año". Sin embargo, con un tráfico aéreo en aumento, que el año pasado rozó los 10 millones de pasajeros, este porcentaje también podría crecer.

Con todo, desde San Pablo puntualizan que esta situación no es exclusiva de Sevilla y que las incidencias meteorológicas afectan también a otros aeródromos de la zona, como pueden serlo el de Málaga y Jerez, desde donde han tenido que desviarse conexiones hasta la capital hispalense. De hecho, no solo la niebla puede provocar el cambio del destino de un avión, sino que también puede afectar la lluvia, el viento o la calima.

Esta situación podría cambiar dentro de poco. Si bien el riesgo cero no existe, como apuntan las voces consultadas, sí que hay niveles de poca visibilidad que, con una serie de mejoras del sistema, son asumibles e impediría que los vuelos tuvieran que desplazarse. Así, desde el Aeropuerto trabajan en un sistema de ayuda a la navegación ILS (Instrumental Landing System) para aumentar las posibilidades.

Una mejora del sistema

En la actualidad, San Pablo cuenta con un ILS que permite aterrizar con seguridad en condiciones de baja visibilidad. De esta forma, los aviones pueden operar con una visibilidad mínima vertical de 200 pies (61 metros), aunque, para poder hacerlo tanto loa aviones como sus tripulaciones tienen que estar habilitadas para ello, eso sí la última la palabra la tiene siempre el comandante de la aeronave.

Ahora, el Aeropuerto trabaja en una mejora de su sistema para facilitar el aterrizaje de más vuelos: "Es una cuestión que la tenemos encima de la mesa y está en estudio su viabilidad". Estos cambios supondrían una mejora en el sistema tecnológico de San Pablo y una reforma de su iluminación. Con todo, los responsables del Aeropuerto estudian "qué afección tendría este cambio y con qué ente habría de tratarse".

"Aun así, as fuentes consultadas reiteran que "no hay tecnología que actualmente reduzca a cero el impacto de la meteorología en la operativa de los vuelos, por lo que una subida de categoría del ILS tampoco lo haría al 100%".