El alcalde, sobre la venta de Ayesa: "Hemos pedido que se mantenga el empleo y la filial de ingeniería en Sevilla"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha pronunciado este jueves sobre la operación de venta de Ayesa , una de las grandes empresas impulsadas desde la capital, tras la adquisición de la filial digital por parte del consorcio vasco formado por Kutxabank, Fundación BBK y Teknei . El primer edil popular ha explicado en el pleno ordinario de este jueves, tras una pregunta del portavoz socialista, Antonio Muñoz, que ha trasladado al consejero de Industria, Jorge Paradela, a la propia Ayesa y al Gobierno vasco "que se mantenga el empleo existente en la ciudad de Sevilla, que se mantenga en Sevilla el negocio de Ayesa Ingeniería (que no es objeto principal de esta venta) y que nos aseguren que cualquier reorganización societaria no se traduzca en una deslocalización del personal ubicado en Sevilla".

Sanz ha repasado la sucesión de acontecimientos que han derivado en la venta de esta parte de Ayesa y ha defendido su papel en favor de la ciudad. "¿Qué hace este alcalde? Preocuparse porque se mantenga el empleo, el negocio, y que se asegure que no haya una deslocalización", ha opinado. "El Gobierno vasco sí tiene instrumento para participar en estas negociaciones, la Junta de Andalucía no puede", ha asegurado también, en referencia al papel del Ejecutivo de Juanma Moreno.

El portavoz municipal del PSOE ha reclamado al alcalde que "debe formar parte de la solución". "Ayesa es una empresa de prestigio, con mercados internacionales, de futuro, y que representa una oportunidad de empleo para los jóvenes. El alcalde debe defender el interés general de la ciudad. Tanto Moreno como usted han estado ausentes. Le pido y exijo que elimine la incertidumbre de muchas familias sevillanas de Ayesa", ha planteado al elaborar su pregunta a Sanz.

El alcalde se ha defendido asegurando que en esta etapa del PP al frente del Ayuntamiento, se ha puesto "una autopista para oportunidades". "Somos más competitivos. Han llegado Cox o Moeve", ha argumentado, aunque en el pasado "se fueron Abengoa o Altadis". "No le culpo", le ha dicho a Antonio Muñoz. Volviendo a la cuestión, se ha remontado a octubre de 2021, "Ayesa se vende, cuando dos fondos ingleses compran el 70%. Yo no estaba aquí. La operación responde a una operación estándar. Desde el primer momento tuve conocimiento del Consejero de Industria, que participan BBK, KutxaBank, el Gobierno vasco, y el Instituto Vasco de Finanzas. El Gobierno vasco sitúa la operación en 480 millones de euros. Sadiel es el origen de la división digital que se vende".

"Le pido liderazgo institucional, que no permanezca impasible y de brazos cruzados. ¿Cuántos jóvenes hacen prácticas en Ayesa? Más de 300. Si somos sucursal en vez de sede central, se puede ir menguando la importancia de Ayesa en Sevilla. En 2026, incorpore esto en su agenda e intente eliminar incertidumbre", ha declarado el portavoz socialista, que fue alcalde de Sevilla hasta las elecciones municipales de 2023.

Jorge Paradela asegura que Ayesa Ingeniería se mantendrá

Recientemente el consejero de Industria, Jorge Paradela, ya se pronunció asegurando haber mantenido conversaciones con los distintos implicados en esta operación "privada". Así, el 30 de diciembre estuvo en contacto con el Gobierno vasco un día antes de que se formalizara la adquisición. " Los puestos de trabajo andaluces no corren ningún riesgo . Pronto habrá un pronunciamiento firme del Gobierno vasco en este sentido", apuntó el consejero.

En segundo lugar, el consejero también aseguró que ha mantenido contactos vinculados a la segunda parte de la operación: la venta de la división digital a un fondo de inversión . "Estamos convencidos de que se quedará la sede en Sevilla. Lo contrario no sería lógico y sería una gran sorpresa para nosotros", puntualizó.

En cualquier caso, el Gobierno andaluz sí descarta, como le han pedido los trabajadores, su implicación directa en estas operaciones tal y como ha hecho la administración vasca. "Nuestros instrumentos están centrados en la captación de inversiones, pero no en la participación de capital en grandes empresas. En parte por la falta de financiación. El Gobierno vasco sí cuenta con un cupo como le ocurrirá también a Cataluña y será otro motivo de desigualdad", concluyó.